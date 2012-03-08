تفاهم نامه تحکیم بنیان خانواده توسط کمیته امداد و زندان قزوین امضاء شد

حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از انعقاد این تفاهم نامه را ساماندهی نظام خدمات حمایتی و اجتماعی، انسجام و اثربخشی در کنترل آسیب های اجتماعی، تقویت بنیان خانواده، گسترش خدمات مددکاری و حمایت بهتر از زندانیان و خانواده های نیازمند آنها ذکر کرد و گفت: این برنامه در راستای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تأمین زنان سرپرست خانوار دنبال می شود.



وی افزود: خانواده هایی که سرپرست آنها به دلیل ارتکاب جرم یا بزه در زندان تحمل کیفر می کنند و تأمین معاش آنها با فرد زندانی بوده است تحت پوشش طرح حمایتی قرار می گیرند.



مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد: در این طرح علاوه بر رفع نیازهای معیشتی زندانیان نیازمند و خانواده آنان تلاش می شود روحیه استقلال و خود باوری و کسب مقبولیت اجتماعی درسایر اعضای خانواده زندانیان ایجاد شود.



وی عنوان کرد: واحد مددکاری اجتماعی دو نهاد مرجع بررسی ورسیدگی به مشکلات خانواده زندانیان است و برای هدفمند کردن فعالیت ها و جلوگیری از موازی کاری و ارائه خدمات مشترک و عادلانه به زندانیان نیازمند و خانواده های آنان فعالیت می کند.



فراست طلب تصریح کرد: نظام مند کردن و شناسایی خانواده زندانیان نیازمند و اولویت بندی مشکلات برای پیشگیری و بروز آسیب به آنها امری ضروری است و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همکاری و همسویی با سایر نهادهای اجتماعی و حمایتی لازم و ضروری است.



وی به فرآیند اقدامات انجام شده در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مصاحبه و مشاوره مقدماتی و تشخیص نیازمندی توسط واحد مددکاری اجتماعی زندان صورت گرفته و واجدان دریافت خدمت به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می شوند.



مدیرکل زندانهای قزوین با بیان نقش انجمن حمایت از زندانیان افزود: به منظور بهبود خدمات رسانی، انجمن های حمایت از زندانیان استان نیز با همکاری و مشارکت لازم به عنوان هماهنگ کننده خدمات گیرندگان با کمیته امداد امام (ره) فعالیت می کنند.



فراست طلب ضمن تشکر از همکاری و تعامل نزدیک کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بیان کرد: ارائه کمک های حمایتی تک یا چند خدمتی، اجرای برنامه آموزش مهارتهای اساسی به خانواده ها، ارائه خدمات مشاوره ای پیرامون مسائل روانی، عاطفی و اجتماعی، فراهم آوردن امکان بهره گیری از بیمه های اجتماعی و درمانی برای خانواده های فاقد هر گونه پوشش بیمه ای، فراهم کردن زمینه آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و اشتغال یکی از اعضای مستعد خانواده، ارائه تسهیلات قرض الحسنه و اشتغال زایی به خانواده ها و زندانیان آزاد شده و کمک های بلاعوض به خانواده های دارای بیماری های صعب العلاج از مفاد اجرایی این تفاهم نامه است که به نحو مطلوب اجرا می شود.



وی درپایان از کارشناسان پژوهشی خواست زمینه های مطالعاتی را برای ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه های فرهنگی، اجتماعی ویژه خانواده ها ایجاد کنند.

