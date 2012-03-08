نشست فرهنگی قرآن و خانواده در خراسان شمالی برگزار می شود

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نشست فرهنگی با هدف آشنایی خانواده ها ومربیان با شیوه های نوین تربیت دینی 20 اسفند ماه جای در استان برگزار خواهد شد.

وی دوست و دوست یابی از دید گاه تربیت دینی واثر پذیری فرزندان از خانواده وجامعه در حوزه تربیت دینی را از محورهای اصلی این نشست اعلام کرد.

شیرازیان اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد در خراسان شمالی در جهت توسعه و تعمیق فعالیت های محتوایی و جذب حداکثری جوانان و اقشار مختلف در مساجد فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: گسترش طرح تلاوت نورو تفسیر روزانه قرآن کریم، شناسایی، تقویت و ساماندهی شبکه نخبگان علمی، فرهنگی و هنری مساجد و ترغیب اعضا به انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های علمی و مذهبی از برنامه های این کانون در سال 91 است.

مسئول دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در پایان گفت: نشست فرهنگی قرآن وخانواده در روز بیستم اسفند ماه ساعت 15 در محل سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار می شود.