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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

پیرو در گفتگو با مهر:

سرپل ذهاب آماده میزبانی از میهمانان در نوروز است

سرپل ذهاب آماده میزبانی از میهمانان در نوروز است

سرپل ذهاب ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: شهرستان سرپل ذهاب به طور کامل آماده میزبانی از میهمانان در نوروز است.

میرزا مراد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان سرپل ذهاب از هم اکنون برای میزبانی از میهمانان نوروزی آماده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: تمام برنامه های لازم برای اقامت و همچنین اسکام مسافران و همچنین کاروان راهیان نور در این شهرستان فراهم است.

وی گفت: میهمانان نوروزی که سرپل ذهاب را برای ایام تعطیلات نوروز انتخاب می کنند مطمئنا کوله باری از خاطره را با خود خواهند داشت.

پیرو افزود: همچنین تعدادی مدرسه برای اسکان میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: برنامه های برنامه ریزی شده از جمله فعالیت داروخانه شبانه روزی در شهرستان در مدت ایام عید و تعطیل، نظارت بر قیمت کالا، تنظیم بازار و همچنین برپائی نمایشگاه فروش بهاره از جمله برنامه های یاد شده در این شهرستان است.

وی در پایان تاکید کرد: جمعیت هلال احمر این شهرستان با بر پایی چادر برای اسکان مسافران نوروزی یکی از برنامه هائی مهم را بر عهده دارد و تعویض تابلوهای قدیمی  ساماندهی سرویس های بهداشتی پارک ها و اماکن اقامتی و زیارتی و همچنین نصب و ساماندهی تمثال شهدا و تهیه و توزیع نقشه راهنمای شهر از برنامه های نوروزی این شهرستان است.
 

کد مطلب 1554808

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