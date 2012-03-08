سرپل ذهاب آماده میزبانی از میهمانان در نوروز است

میرزا مراد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان سرپل ذهاب از هم اکنون برای میزبانی از میهمانان نوروزی آماده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: تمام برنامه های لازم برای اقامت و همچنین اسکام مسافران و همچنین کاروان راهیان نور در این شهرستان فراهم است.

وی گفت: میهمانان نوروزی که سرپل ذهاب را برای ایام تعطیلات نوروز انتخاب می کنند مطمئنا کوله باری از خاطره را با خود خواهند داشت.

پیرو افزود: همچنین تعدادی مدرسه برای اسکان میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: برنامه های برنامه ریزی شده از جمله فعالیت داروخانه شبانه روزی در شهرستان در مدت ایام عید و تعطیل، نظارت بر قیمت کالا، تنظیم بازار و همچنین برپائی نمایشگاه فروش بهاره از جمله برنامه های یاد شده در این شهرستان است.

وی در پایان تاکید کرد: جمعیت هلال احمر این شهرستان با بر پایی چادر برای اسکان مسافران نوروزی یکی از برنامه هائی مهم را بر عهده دارد و تعویض تابلوهای قدیمی ساماندهی سرویس های بهداشتی پارک ها و اماکن اقامتی و زیارتی و همچنین نصب و ساماندهی تمثال شهدا و تهیه و توزیع نقشه راهنمای شهر از برنامه های نوروزی این شهرستان است.

