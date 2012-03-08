مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این پایگاهها سه تا هفت داوطلب شامل پزشک و امدادگر فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: امداد و نجات دریایی و قایق های تندرو در بندرترکمن نیز فعال می شوند.

اکبری عنوان کرد: امسال کاروان امدادی به ارزش 25 میلیارد ریال برای استان ارسال می شود و سال گذشته نیز کاروان امدادی برای استان ارسال شده بود.

وی اظهار داشت: این کاروان امدادی شامل خودروهای کمکدار، ماشین های امداد و نجات و تجهیزات و ... است.

وی عنوان کرد: این کاروان در میدان بسیج گرگان مستقر می شود.

اکبری امداد نجات و خدمات نوروزی را از جمله طرح های ستاد تسهیلات سفرهای استان بیان کرد.