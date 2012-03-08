طرح راهداری نوروزی در جاده های استان قزوین آغاز شد

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: موقعیت استراتژیک محورهای مواصلاتی استان قزوین در بخش حمل کالا و مسافر بخصوص در روزهای خاص از جمله عید نوروز، لزوم توجه و مراقبت از راههای این استان را دو چندان کرده است.



وی افزود: هنوز فصل سرما، کولاک و بارش های زمستانی در برخی از مناطق استان ادامه دارد و موج سرما و کولاک امسال موجب شد اداره کل راه و ترابری برای بازگشایی جاده ها از 14 هزار تن نمک خالص و60 هزار تن ماسه استفاده کند.



نصراللهی زاده تصریح کرد: استفاده از نمک در سطح جاده ها علاوه بر از بین بردن سطح روکش آسفالت، موجب تخریب و خسارت به بتن پل ها، تاسیسات و تجهیزات جانبی هم می شود.



این مسئول یادآورشد: برای این منظور طی روزهای گذشته اداره کل راه و ترابری استان قزوین عملیات لکه گیری، تعویض تابلوهای صدمه دیده و تعویض گاردریل های حاشیه تمامی راهها را آغاز کرده است.



نصراللهی زاده اضافه کرد: برای خط کشی محورهای استان نیز منتظر بالا رفتن دمای هوا هستیم زیرا سطح روکش آسفالت بایستی برای خط کشی از دمای مناسبی برای پایداری برخوردار باشد.



وی افزود: محورهای مواصلاتی استان قزوین به ترتیب اولویت آزاد راهها، بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی خط کشی می شود و برای این عملیات سه دستگاه خودروی مجهز پیش بینی شده است.



مدیرکل راه وترابری استان قزوین همچنین گفت: در طرح راهداری نوروزی امسال که تا بیستم فروردین سال آینده ادامه دارد. 24 گروه راهداری به استعداد 289 نفر با استفاده از 177 دستگاه ماشین آلات، ضمن نظارت بر تردد ایمن مسافران در جاده ها و جمع آوری صحنه سوانح رانندگی، در صورت لزوم محورهای مواصلاتی را بازگشایی و به مسافران امداد رسانی خواهند کرد.



استان قزوین بیش از شش هزار و 353 کیلومتر راه دارد که از این میزان 216 کیلومتر آن آزاد راه، 265 کیلومتر بزرگراه و660 کیلومتر آن راه اصلی است.