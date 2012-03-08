  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

جراره:

ارتباط نمایندگان با مردم باید تقویت شود/تحولی بنیادین ایجاد می‌کنم

ارتباط نمایندگان با مردم باید تقویت شود/تحولی بنیادین ایجاد می‌کنم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جوان ترین نماینده مجلس نهم گفت: در راستای تقویت ارتباط نمایندگان مجلس با مردم حرکت خواهم کرد چون این ارتباط در گذشته کمرنگ بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره چهارشنبه شب در مراسم شکرانه حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در انتخابات، اظهار داشت: من تنها برای رضای الهی پا به عرصه انتخابات گذاشتم و هم اکنون نوکری و خدمت برای مردم را افتخاری برای خود می دانم.

وی ادامه داد: من در صورت رای نیاوردن نیز وجدانم راحت بود چون تنها برای رضای خدا در انتخابات شرکت کردم و به تمامی اصول و اعتقادات خود در انتخابات پایبند ماندم.

جوان ترین نماینده مجلس نهم با اشاره به هزینه هایی بسیار کمی که برای تبلیغات انتخاباتی داشته، بیان داشت: متاسفانه برخی افراد با بداخلاقی شایعاتی را در خصوص هزینه های بسیار زیاد تبلیغاتی من مطرح کرده اند در حالی که من در میان نامزدهای حوزه انتخابیه بندرعباس یکی از کمترین هزینه های تبلیغاتی را داشتم.

جراره افزود: دیگر فضای رقابت تمام شده و تمامی نمایندگان منتخب مردم و همچنین سایر افراد باید به دنبال ایجاد فضای تلاش و خدمت برای مردم باشند.

وی با تاکید بر گسترش ارتباط نمایندگان با مردم، تصریح کرد: من به دنبال تقویت ارتباط نمایندگان با مردم هستم و در این راستا از تجربه تمامی افراد دلسوز استفاده خواهم کرد.

نماینده منتخب مردم بندرعباس در مجلس نهم عنوان کرد: در حال حاضر با کمک دوستان و همراهان خود در حال تشکیل گروههای تخصصی برای ایجاد تحولی بنیادین در زمینه های مختلف استان هرمزگان در بخش قانون گذاری و نظارت بر اجرا هستیم و امیدوارم در پایان چهار سال دوران نمایندگی مردمی که به بنده اعتماد کردند از عملکردم ابراز رضایت کنند.

کد مطلب 1554811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها