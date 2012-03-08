به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره چهارشنبه شب در مراسم شکرانه حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در انتخابات، اظهار داشت: من تنها برای رضای الهی پا به عرصه انتخابات گذاشتم و هم اکنون نوکری و خدمت برای مردم را افتخاری برای خود می دانم.

وی ادامه داد: من در صورت رای نیاوردن نیز وجدانم راحت بود چون تنها برای رضای خدا در انتخابات شرکت کردم و به تمامی اصول و اعتقادات خود در انتخابات پایبند ماندم.

جوان ترین نماینده مجلس نهم با اشاره به هزینه هایی بسیار کمی که برای تبلیغات انتخاباتی داشته، بیان داشت: متاسفانه برخی افراد با بداخلاقی شایعاتی را در خصوص هزینه های بسیار زیاد تبلیغاتی من مطرح کرده اند در حالی که من در میان نامزدهای حوزه انتخابیه بندرعباس یکی از کمترین هزینه های تبلیغاتی را داشتم.

جراره افزود: دیگر فضای رقابت تمام شده و تمامی نمایندگان منتخب مردم و همچنین سایر افراد باید به دنبال ایجاد فضای تلاش و خدمت برای مردم باشند.

وی با تاکید بر گسترش ارتباط نمایندگان با مردم، تصریح کرد: من به دنبال تقویت ارتباط نمایندگان با مردم هستم و در این راستا از تجربه تمامی افراد دلسوز استفاده خواهم کرد.

نماینده منتخب مردم بندرعباس در مجلس نهم عنوان کرد: در حال حاضر با کمک دوستان و همراهان خود در حال تشکیل گروههای تخصصی برای ایجاد تحولی بنیادین در زمینه های مختلف استان هرمزگان در بخش قانون گذاری و نظارت بر اجرا هستیم و امیدوارم در پایان چهار سال دوران نمایندگی مردمی که به بنده اعتماد کردند از عملکردم ابراز رضایت کنند.