محبت کهنه نمی شود /بوی عید و جشن نیکوکاری در اصفهان پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، مردم در میدان شهر از هر طرف می آیند و می روند، خیابان شلوغ و پر ترافیک است و پایگاه‌های نیکوکاری انگار اینبار آمده اند تا شور کمک را یکبار دیگر شاهد باشند، حسنی خودش کارمند شرکت برق است به نظر او کمک کردن به افراد و خانواده‌های نیازمند بهتر است همواره از طریق مؤسسات و افراد خیر، نیکوکاران شناخته شده همراه با تحقیقات واقعی انجام شود.

وی می افزاید: این امر باعث می شود نظم و روال مطمئن در حمایت از مستمندان حقیقی صورت گیرد و مانع از ترویج تکدی گری افرادی نیازمند نما در خیابان ها و سایر اماکن شود.

کمی جلوتر عاصی با دختر کوچکش آمده تا درس بخشندگی را از همین اکنون به او یاد دهد او درباره تاثیر نیکوکاری در جامعه می گوید: اصولا هر عمل نیک در خور شان انسانی روی نظر دیگران اثر می گذارد. کمک به همنوع مستمند در فرهنگ عمومی جامعه تاثیر مثبت دارد که در اسلام هم به این امر تاکید شده است، حتی تامین قوت و خوراک پرندگان و... که توسط بعضی ازمردم در جاهایی دیده می شود، بر احساس و نظر عابران تاثیر مثبت می گذارد که به نوعی نشان از رافت و توجه مردم است.

مصطفی هم که جوانتر از آن دو نفر است و از بچه‌های دهه شصتی به شمار می رود در گذر از پایگاه مقداری پول را می‌اندازد در صندوق صدقات شیشه‌ای که نصف بیشترش پر شده، او درمورد این کمک خود می گوید: برای رضای خدا کمک کردم. من از والدینم یاد گرفتم به نیازمند کمک کنم، برادر کوچکم از من. همه ایرانی هستیم و فرهنگ بخشندگی داریم. هرکس به وسع خودش و تا حدی که ممکن باشد به ضعفا کمک می کند و احساس خوب و خوش هم داریم.

در این میان متکدیان هم این روزها را مناسب دیده اند تا در کنار گذرها منتظر باشند و هر از گاهی کاسبی خوبی داشته باشند به اعتقاد مریم که خودش هر ساله در جشن نیکوکاری شرکت می کند برخورد با سوءاستفاده کنندگان که از احساسات پاک مردم استفاده می کنند ضرورت دارد .

وی تاکید می کند: متاسفانه این افراد از صداقت مردم سوء استفاده می کنند و گاهی شیادی را پیشه می کنند که این امر اصلا به سود جامعه نیست با توجه به اینکه عده بسیار قلیلی از این افراد واقعا نیازمند هستند.

به نظر این شهروند اصفهانی ، حرکت غیراخلاقی این اشخاص که فقیر نما هستند در کوچه و بازار صحیح نیست. از این که نیت خیر و حس نوعدوستی بعضا مورد سوءاستفاده آدم هایی به ظاهر نیازمند، قرار می گیرد، یک تاثیر منفی دوسویه در شخص می گذارد به این صورت: یکی آن که شخص سائل و مسکین نما عادت به تکدی گری می کند و دیگر آن که کمک من نوعی به چنین افراد می تواند حس کمک بینندگان دیگر به این متکدیان را نیز برانگیزاند، اما یاری کردن مردمانی محتاج و آبرومند، به نظرم باید فرهنگ سازی شود و کمک به نیازمند واقعی در هر موقعیت که باشد باید به عنوان یک وظیفه انسانی، عمومی شود.

سعید هم با او هم عقیده است او در رشته معماری درس می خواند و معتقد است:همیاری و کمک مردم به مستمندان یک حرکت مثبت و خوب است که اثرا این عمل نیز روی روحیه و فرهنگ مداری بچه ها تاثیر مثبت دارد. او لیکن تاکید می کند کمک به اقشاری نیازمند در چرخه زندگی شان، پنهان باشد، جنبه خودنمایی و کاسب مابانه نباشد ولی جریان نیکوکاری فرهنگ سازی شود تا مردم بدانند کمک به کسانی که مستحق هستند و شناخته می شوند صورت گیرد نه سایرین که وضعیت زندگی شان شناخته نیست. درآن صورت، تکدی گری رواج خواهد یافت.

حسن مطیع ؛پژوهشگر و روان شناس، در این رابطه می گوید: در حمایت های کلان نسبت به افراد محتاج استمرار زندگی، باید چند فاکتور مدنظر باشد: یکی چگونگی تبلیغات، اعلام نتیجه برگزاری مراسم و توزیع هدایای مردم و تغییر زمان از هفته پایانی سال به اوایل ماه اسفند چرا که با توجه به گستردگی کار در سطح کشور زمان بری رساندن کمک های مردم به دست نیازمندان، تعیین فرصت یک هفته ای، کم است. به نظر می رسد ضرورت دارد در سال های آتی، زمان بیشتر برای توزیع کمک های این امر خیر اعمال شود؛ حداقل دهه اول اسفندماه شود.

نکته دیگر، دیر کرد تبلیغات برای برگزاری مراسم جمع آوری کمک های مردم است. به نحوی که تبلیغات برای یک کار نیک گسترده و اطلاع رسانی همگانی آن نه از طریق رادیو و تلویزیون و نه به وسیله پلاکارد در معابر صورت نگرفته و ظاهراً تا بیست و چهار ساعت پیش از زمان مراسم، این موارد انجام نمی پذیرد. با وجود خلاء تبلیغات در زمان مناسب، من نوعی در یک فرصت کوتاه و با فراوانی کارهای متفرقه و معمول در ماه پایانی سال، چگونه می توانم هدیه ای مناسب تهیه کنم با توجه به بودجه مردم در اسفندماه که به دلیل هزینه های سال نو، عمدتا مصرف می شود و نیز دیر هنگامی- هفته آخر اسفند- برگزاری مراسم، شاید برای خیلی ها چندان توان مالی نماند که در کمک های مردمی، مشارکت کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان نیز تنها هدف این ارگان را توانمندسازی فرهنگی و شغلی خانواده های تحت پوشش محوریت تمامی برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره)استان اصفهان دانسته و می گوید: توانمندسازی فرهنگی و شغلی خانواده های تحت پوشش محوریت تمامی برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره)استان اصفهان است.

صدق با اعلام این که روز ۱۸ اسفند ماه برای حضور گسترده مردم در پایگاه‌های جشن نیکوکاری در نظر گرفته شده است، تصریح می کند: بیش از ۴۰۰ پایگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) در معابر و خیابان های سطح اصفهان به استقبال کمک های مردم خیر و نوعدوست استان می روند.

به گفته وی تعداد پایگاه های مستقر در شهرستان اصفهان ۱۰۰ پایگاه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان می افزاید: این پایگاه ها با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و صدا و سیما در سراسر استان منظور می شود.