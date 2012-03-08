به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور بعدازظهر امروز با پیکار 28 تیم حاضر در دو گروه برگزار خواهد شد که در یکی از بازیهای مهم گروه "ب" تیم ماشین سازی تبریز به میهمانی تیم استقلال صنعتی اهواز خواهد رفت.

تیم ماشین سازی که در فصل جاری پس از شروع رویایی خود با رسول خطیبی و یکه تازی در صدر جدول به تدریج جای خود را به تیم آلومینیوم هرمزگان داد، اکنون علیرغم اینکه با رقیب صدرنشین خود 9 امتیاز فاصله دارد اما این تیم شایسته تبریزی هرگز از کسب سهمیه لیگ برتری نا امید نشده و همچنان امیدوارانه به آینده نگاه می کند.

البته ماشین سازان که حمایت مالی مناسبی را از سوی برادران دبیری به خود می بینند و در کادر فنی نیز به جز رسول خطیبی، از یونس باهنر و مهدی بخشی زاده به عنوان دستیاران سرمربی و آرش جابری به عنوان یک سرپرست کاربلد بهره مند هستند، حتی در صورتیکه شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را نیز نداشته باشند، حداقل می توانند که با حضور در مرحله پلی آف شانس مجددشان را برای کسب سهمیه حضور در سطح اول فوتبال کشور امتحان کنند و به نظر می رسد که تیم تحت هدایت رسول خطیبی با توجه به انگیزه ای که دارد، موفق به انجام این مهم باشد.

اما در دیدار با استقلال صنعتی اهواز، تیم ماشین سازی اگرچه تیم میهمان این بازی خواهد بود اما این تیم تبریزی در همین فصل نشان داده که تیمهایی به مراب قوی تر را در خانه حریف شکست داده و شاید روی کاغذ بتوان شانس پیروزی شاگردان خطیبی را بیشتر از میزبان دانست.این احتمال در شرایطی است که تیم استقلال صنعتی با 22 امتیاز در جایگاه نازل دوازدهم ایستاده و حتی خطر سقوط به دسته پایین تر نیز این تیم را تهدید می کند.

میزبان اهوازی بازی امروز در حالی رودرروی میهمان تبریزی اش قرار خواهد گرفت که حتی در صورت کسب سه امتیاز خانگی نیز نخواهد توانست از خانه دوازدهم بالاتر بیاید چراکه تیم یازدهم جدول 26 امتیازی است و برد استقلال صنعتی این تیم را به امتیاز 25 خواهد رساند.

اما تیم ماشین سازی به نوعی بیشتر از میزبان خود چشم به حداکثر امتیاز این مصاف خواهد داشت چراکه این تیم هم اکنون با 34 امتیاز در خانه دوم قرار گرفته و اگرچه رسیدن تیم تبریزی به تیم بالای جدولی آلومینیوم هرمزگان تا حدود زیادی سخت به نظر می رسد اما همانطور که گفته شد، خطیبی و شاگردانش بخت صعود به لیگ برتر را دارند و تنها راه، حفظ جایگاه دومی جدول گروه و رسیدن به پلی آف است.

از سویی تیم گهر زاگرس جدی ترین تعقیب کننده تیم ماشین سازی که هم اکنون در خانه سوم ایستاده، امروز از تیم شهرداری یاسوج پذیرایی خواهد کرد و ماشین سازان برای اینکه قافیه را به این رقیب خود نبازند، بایستی با دست پر به تبریز بازگردند.

اما دو تیم ماشین سازی و استقلال صنعتی به لحاظ تعداد گلهای زده و خورده در 21 هفته گذشته، آمار جالبی در مقایسه با یکدیگر دارند.بدین ترتیب که تیم ماشین سازی با 27 گل زده دارای بهترین خط حمله گروه است و در سوی مقابل، تیم استقلال صنعتی با 17 گل زده، در خط حمله اش زهر چندانی ندارد.

نکته جالب این است که تیم استقلال صنعتی که به لحاظ جایگاه در جدول قابل قیاس با ماشین سازی نیست، در تعداد گلهای خورده از آمار بهتری بهره مند است.

این تیم اهوازی 20 گل خورده دارد و اگرچه این تعداد گل دریافتی چندان کم نیست اما در سوی مقابل تیم ماشین سازی 21 دروازه اش به روی حریفان باز شده و شاید همین ضعف خط دفاعی بوده که سبب شده اکنون تیم تهاجمی رسول خطیبی در صدر جدول نباشد.

دیدار تیمهای استقلال صنعتی اهواز و ماشین سازی تبریز از ساعت 15:30 امروز (پنجشنبه) با قضاوت محمود رفیعی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با نتیجه دو بر صفر به سود ماشین سازی خاتمه یافت.