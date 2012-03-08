زائران از فرودگاه گرگان عازم سفر حج می شوند

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا به سیاست کشور عربستان قرار بود هواپیماهای پهن پیکر جایگزین هواپیماهای کوچک شود، بیم آن می رفت که زائران برخی استانها از جمله گلستان از فرودگاههای دیگر اعزام شوند.

وی عنوان کرد: دلیل این کار آماده نبود فرودگاهها از لحاظ طول و پهنای باند و تسهیلات پرواز عنوان شده بود.

شیخی بیان داشت: با پیگیری حج و زیارت و همکاری مدیران استان گلستان و با حمایت استاندار مقرر شد از این موضوع برای توسعه استان استفاده و مانع از اعزام زائران از استانهای دیگر شود.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: مقرر شد توسعه باند فرودگاه و تطویل آن در دستور کار قرار گیرد که زائران از طریق فرودگاه گرگان به سرزمین وحی اعزام شوند.

وی عنوان کرد: این موضوع از سوی نمایندگاه ولی فقیه و نمایندگان استان نیز در دست پیگیری است.