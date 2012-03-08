تکمیل پروژه های ورزشی کشور نیازمند چهار هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی نژاد چهارشنبه شب در پنجمین آیین تجلیل از مدال آوران و برترین های ورزش و جوانان خراسان جنوبی، اظهارکرد: سازمان ورزش و جوانان حداقل چهار هزار میلیارد تومان بودجه برای سال آینده نیاز دارد، تا فضاهای ورزشی را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: قدمت برخی از پروژه های نیمه تمام در استانهای کشور به 20 سال می رسد.

رسولی نژاد اظهار امیدواری کرد با عنایت مجلس، بودجه مورد نیاز برای تکمیل فضای های ورزشی نیمه تمام اختصاص یابد تا اقشار مختلف مردم بویژه جوانان بتوانند از آن بهره ببرند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم ،حضور مردم درانتخابات را بسیارگسترده توصیف کرد و افزود: مردم با حضور خود حمایت خود را از نظام و مقام معظم رهبری نشان دادند.

معاون وزیر ورزش و جوانان خراسان جنوبی را یک استانی با ظرفیت بالا عنوان کرد و ادامه داد: حمایت های خوبی از طرف استاندار و نمایندگان استان تا کنون دراین استان صورت گرفته است و شاهد درخشش قهرمانان بسیاری از این استان در کشور، آسیا و جهان در آینده خواهیم بود.

رسولی نژاد توجه به ورزش بانوان را یکی از اولویت های وزارت ورزش وجوانان ذکر کرد واظهارداشت: سلامت زن به عنوان همسر و ستون خانواده منجر به سلامت تمام اعضاء خانواده و جامعه می شود.

وی، با اشاره به تاسیس مرکز استعداد یابی درسازمان ورزش وجوانان بیان کرد: دراین مرکز استعداد های درخشان شهرستانی شناسایی شده و زمینه حضور آنها درسطوح ملی و جهانی فراهم می شود.

رسولی نژاد، بابیان اینکه اخیرا موافقت نامه ای بین سازمان ورزش و جوانان کشور و تربیت بدنی نیروهای مسلح انجام شده است، تصریح کرد: باتوجه به استعداد های نیروهای مسلح در زمینه ورزش، زمینه برای استفاده از ظرفیت آن ها دررشته های مختلف فراهم می شود.