منابع طبیعی نقش موثری در توسعه همه جانبه جوامع انسانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری روز پنجشنبه در مراسم جشن درختکاری که در باغستان قزوین برگزار شد با تاکید بر اینکه توسعه جوامع انسانی وابسته به صیانت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است، افزود: عرصه های منابع طبیعی به عنوان ذخایر و منابع عظیم خدادادی نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارد لذا باید این نقش در برنامه ریزی های کلان دیده شود.



وی با اشاره به لزوم حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی بویژه جنگل و مرتع یادآورشد: درخت یکی از نمادهای منابع طبیعی است و با برنامه ریزی درست و مدون باید این تفکر و ایده را در بین مردم ترویج داد.



صفری تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی باید در جامعه به عنوان یک ارزش تلقی شود که در این خصوص مردم به عنوان مهمترین متولیان حراست از منابع طبیعی نقش بسزایی را برعهده دارند.



این مسئول با اشاره به شعار امسال هفته منابع طبیعی مبنی بر "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی " افزود: لزوم حراست از عرصه های منابع طبیعی باید بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گیرد.



وی بیان کرد: درطول دو سال اخیر فعالیت های زیادی در زمینه صیانت از مراتع و آبخیزداری در سطح استان صورت گرفته که جای تقدیر دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: منابع طبیعی، آب وخاک متعلق به همه انسانها و نسل هاست و باید با رعایت تمام قوانین و ضوابط این ذخایر را به نسل های آینده تحویل دهیم.



صفری افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی نمی‌توان از یک روش و ابزاراستفاده کرد بلکه باید به نحوی فراگیر همهٔ ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را به کار گرفت زیرا حفظ منابع طبیعی به تمام مردم ارتباط داشته و مختص قشر خاصی نیست.



وی درادامه با اشاره به اینکه هم اکنون 250 نوع از گیاهان دارویی در استان تولید می ‌شود گفت: یکی از نمادهای منابع طبیعی در دنیا گیاهان دارویی است و حفظ و صیانت از این ذخایر به عزمی همگانی نیاز دارد.



صفری در پایان تاکید کرد: باید با تلاش و فرهنگ سازی، زمینه حفظ و احیاء این سرمایه‌های ملی را فراهم کرد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز دراین مراسم با اشاره به ارزش و جایگاه عرصه های طبیعی گفت: مرتع یکی از مهمترین عرصه های طبیعی که این استان با دارا بودن بیش از853 هزارهکتار از عرصه های طبیعی از اهمیت بسیار زیادی در حفظ منافع بهره برداران و کاهش روان آب و چرای دام ها برخوردار است.



هاشم گودرزوند چگینی با اشاره به ارزش اقتصادی حاصل از فعالیت های گسترده و متنوع در مراتع گفت: حدود950 واحد دام متکی درمراتع استان تعلیف می کنند.



وی در خصوص بهره برداری صحیح از مراتع گفت: در بحث استفاده بهینه از مراتع دامداران باید سه اصل مهم را لحاظ کنند که در ابتدا باید به موقع وارد مرتع شده و بهره برداری مجاز داشته باشند و در صورت رعایت صحیح این اصول گام اساسی در احیای مراتع برداشته می شود.



چگینی با اشاره به اینکه هم اکنون به ازای هر80 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی یک نیروی حفاظتی در این استان وجود دارد اضافه کرد: منابع طبیعی انفال و ثروت عمومی است و ترویج فرهنگ حفاظت و آموزش‌های لازم در خصوص صیانت از این ثروت ملی و استفاده صحیح از آن ضروری است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی و با پیگیری‌های مستمر و جلب مشارکت اقشار مختلف مردم، این تعداد از دوستداران طبیعت به عنوان همیار منابع طبیعی با اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری همکاری می‌کنند.



چگینی ادامه داد: منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌هاست و همه وظیفه دارند در راستای صیانت و حفاظت از آن تلاش کنند.



وی افزود: ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آشنا کردن مردم به اهمیت این فرهنگ در حیات انسان‌ها، ایجاد احساس مسئولیت در مردم نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد تشکیلات منسجم مشارکتی در جهت حفظ، احیاء و توسعه‌ منابع طبیعی و ترویج اصول حفاظت از این منابع از اهداف طرح استفاده از همیاران طبیعت است.



چگینی در پایان، آشنایی مردم با راههای جلوگیری از تخریب این منابع، ارائه گزارش‌های منظم درخصوص وضعیت منابع طبیعی منطقه و شناسایی متخلفان و قاچاقچیان محصولات جنگلی و مرتعی را از دیگر اهداف استفاده از همیاران طبیعت عنوان کرد.