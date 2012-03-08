اولین تور خبری حوزه صنعت، معدن و تجارت زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانلو افزود: این تور خبری به منظور ارائه توانمندیهای تلاشگران عرصه صنعت استان و فعالیتهای سازمان در راستای تنظیم بازار، برگزار شد.



وی بااشاره به جایگاه خبرنگاران و تاثیر مثبت آنان در ایجاد فضای مثبت در تنظیم بازار افزود: خبرنگاران به نمایندگی از مردم استان از نزدیک اقدامات سازمان را در خصوص ذخیر سازی میوه شب عید و اقلام پرمصرف مشاهده کردند و امیدوارم با انتقال مشاهدات خود به مردم ، شاهد روزهای آرام در بازار طی روزهای پایانی سال باشیم.

قربانلو، اطلاع رسانی شفاف و سازنده و ترسیم فضای واقعی حوزه صنعت، معدن و تجارت بدور از هر گونه فضاسازی رااز اهداف برگزاری این تور خبری عنوان کرد و افزود: : خبرنگاران چشم بینای مردم استان هستند که با ترسیم دیده های خود در برابر مردم انعکاس دهنده فعالیتهای خدمتگزاران خود درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

سخنگوی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان برلزوم اطلاع رسانی از تلاش و نوآوری صنعتگران تاکید کرد وگفت: فعالیتهای سازنده و مفیدی در سطح واحدهای صنعتی دردست انجام است که هیچ انعکاسی در جامعه نمی یابد که با توجه به تحریمهای استکبار جهانی علیه ایران، نمود بارز جهاد اقتصادی در کشور است.

قربانلو با تقدیر از فعالان عرصه مطبوعات و رسانه ، استقبال صورت گرفته از تور خبری را بسیار مثبت ارزیابی افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، این تور به صورت مستمر برگزار خواهد شد.

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