اولین تور خبری حوزه صنعت، معدن و تجارت زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانلو افزود: این تور خبری به منظور ارائه توانمندیهای تلاشگران عرصه صنعت استان و فعالیتهای سازمان در راستای تنظیم بازار، برگزار شد.
وی بااشاره به جایگاه خبرنگاران و تاثیر مثبت آنان در ایجاد فضای مثبت در تنظیم بازار افزود: خبرنگاران به نمایندگی از مردم استان از نزدیک اقدامات سازمان را در خصوص ذخیر سازی میوه شب عید و اقلام پرمصرف مشاهده کردند و امیدوارم با انتقال مشاهدات خود به مردم ، شاهد روزهای آرام در بازار طی روزهای پایانی سال باشیم.
قربانلو، اطلاع رسانی شفاف و سازنده و ترسیم فضای واقعی حوزه صنعت، معدن و تجارت بدور از هر گونه فضاسازی رااز اهداف برگزاری این تور خبری عنوان کرد و افزود: : خبرنگاران چشم بینای مردم استان هستند که با ترسیم دیده های خود در برابر مردم انعکاس دهنده فعالیتهای خدمتگزاران خود درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.
سخنگوی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زنجان برلزوم اطلاع رسانی از تلاش و نوآوری صنعتگران تاکید کرد وگفت: فعالیتهای سازنده و مفیدی در سطح واحدهای صنعتی دردست انجام است که هیچ انعکاسی در جامعه نمی یابد که با توجه به تحریمهای استکبار جهانی علیه ایران، نمود بارز جهاد اقتصادی در کشور است.
قربانلو با تقدیر از فعالان عرصه مطبوعات و رسانه ، استقبال صورت گرفته از تور خبری را بسیار مثبت ارزیابی افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، این تور به صورت مستمر برگزار خواهد شد.
آموزش و پرورش باید مسافران را به هتلها هدایت کند
رئیس جامعه هتلداران استان زنجان گفت: با توجه به اینکه در سایر روزهای سال کمتر گردشگری به استان زنجان سفر میکند، باید در نوروز امسال قبل از پر کردن ظرفیت مدارس اقدام به هدایت مسافران به هتلها شود.
کامیار اسکندریون افزود: متأسفانه ضریب اشغال هتلهای زنجان در عید نوروز و ایام تعطیلات به 20 درصد هم نمیرسد که با اعمال تخفیفهای پلکانی و چشمگیر اقدام به افزایش استقبال مسافران خواهد شد.
وی از تخفیف 10 تا 40 درصدی برای اقامت در هتلها خبر داد و افزود: برای افزایش روزهای اقامت مسافران در استان، اقدام به تخفیف در هتلها و مهمانسراها شده است که به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
اسکندریون ادامه داد: بهدلیل نبود استقبال از هتلها در ایام مختلف سال، شیفت شب برای این اماکن تعبیه نشده است، لذا برای راحتی هرچه بیشتر مسافران، هتلها و مهانپذیرها بهصورت شبانهروز اقدام به پذیرش مسافران خواهند کرد.
وی، زیبایی و فضای دوستداشتنی هتلها را دلیلی برای استقبال بهتر از آنان عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه بهدلیل هزینههای زیادی که برای تأمین و زیبا نگه داشتن هتل نیاز است، صاحبان هتلها رغبتی برای اعمال این هزینهها ندارند، ولی امسال با هماهنگیهای صورت گرفته سفره هفتسین و پیامهای تبریک در هتلها نصب خواهد شد.
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