راهیان نور دریایی امسال راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری رزمایش شبانه دانشجویان آسمانی در پادگان شهید رستم پور در جاده اهواز به رامهرمز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال طبق بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود بیش از چهار میلیون نفر از مناطق عملیاتی دیدن کنند و این افراد در قالب کاروانهای راهیان نور و کاروانهای مردمی در این مناطق حضور می یابند.

وی افزود: سال گذشته دو میلیون و 930 هزار و 476 نفر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی دیدن کردند که امسال با فعالیتهایی که صورت گرفته این تعداد افزایش خواهد یافت.



فضلی عنوان کرد: از این تعداد، 16 هزار نفر اساتید دانشگاه ها و مدرسان حوزه های علمیه و 36 هزار نفر خانواده آنها، 20 هزار و 172 نفر روحانی و طلبه، 175 هزار دانشجوی برادر و خواهر شیعه و سنی بودند که توفیق حضور در مناطق عملیاتی غرب، جنوب و شمال غربی کشور را داشتند.



جانشین فرماندهی بسیج کشور از ایجاد بخش جدید برای کاروانهای راهیان نور کشور خبر داد و گفت: امسال اردوی راهیان نور دریایی نیز برای اقشار مختلف مردم ایجاد می شود تا آنها با مجاهدتهایی که در این بخش صورت گرفته بیشتر آشنا شوند زیرا در جنگ ما در بخش دریا ایثارگری های فراوانی از رزمندگان و کارکنان بخش صنعت نفت به خصوص در بخش صادرات نفت داشتیم.



فضلی تصریح کرد: یکی از کارهای ماندگاری که در طول جنگ انجام شد عدم توقف صادرات نفت کشور بود که به رغم بمباران شدید پایانه های صادراتی توسط دشمن صادرات نفت حتی برای یک روز هم قطع نشد.



فضلی با بیان اینکه از 15 مهر ماه عزیمت کاروانهای راهیان نور آغاز شده، تصریح کرد: تا 10 اسفند ماه امسال740 هزار دانش آموز و فرهنگی به مناطق یادمانی و عملیاتی رهسپار شده و بازدید کرده اند که با احتساب سایر اقشار، در مجموع یک میلیون و 250 هزار نفر تا امروز به سرزمینهای نور عزیمت کرده اند.



وی یادآور شد: به جز دانش آموزان، دانشجویان نیز درصد قابل توجهی از کاروانها را تشکیل می دهند و اکنون اعزام از بیشتر استانها آغاز شده و برای حضور 200 هزار دانشجو برنامه ریزی شده است که تا پایان زمان برنامه اردوهای راهیان نور 100 درصد آن محقق خواهد شد.



فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور اظهار کرد: هرشب پنج رزمایش و نمایش رزمی در خوزستان در اردوگاه‌های شهید احمدی روشن، شهید مسعودیان، شهید فرجوانی، شهید حبیب اللهی و شهید زین الدین به طور پیوسته برای دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار برگزار شده است.