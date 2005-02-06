قيام امام حسين (ع) از منظر علوم سياسي و اجتماعي در مشهد مقدس بررسي و تحليل مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" همايش بررسي قيام امام حسين (ع) از منظر علوم اجتماعي و سياسي از 23 تا 29 بهمن به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي، كانون نسل فرهيخته و معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد در تالار ابن سينا دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.

اين همايش با موضوعات فلسفه سياسي قيام امام حسين(ع)، تحريفات عاشورا و اغفال جوامع ديني، بررسي جريان هاي موثر در شكل گيري واقعه عاشورا و عبرت هاي عاشورا با حضور و سخنراناني سيد عباس صالحي ( مدير مسئول نشريه پگاه حوزه)، حسن رحيم پور ازغدي(عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، عباس سليمي نمين(مسئول دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران)، حجت الاسلام خسروپناه (استاد حوزه و دانشگاه) و آقاي جهان بزرگي(استاد دانشگاه) برگزار مي شود.