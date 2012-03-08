مرکز تحقیقاتی شهید فهمیده خراسان شمالی آماده حمایت از محققان است

محمد قلعه نوعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز آموزشی تحقیقاتی شهید فهمیده خراسان شمالی برای تعامل بین مراکز تحقیقات استان و صنایع دفاعی کشور فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: این مرکز در جهت همگرایی مراکز تحقیقات استان و تقویت ایده های خلاقانه نوآوران در جهت رفع نیازهای علمی صنایع دفاعی از بهمن ماه سال 90 در خراسان شمالی فعال شده است.

به گفته وی استفاده بهینه از کارشناسان حوزه های صنعتی و تحقیقاتی، استفاده از ظرفیتهای اعضای هیئت علمی و دانشجویان استان، تعریف پروژه برای کاهش خدمت سربازی نخبگان و پردیس فناوری دفاعی در زمره فعالیت‌های این مرکز به شمار می‌رود.

قلعه نوعی با بیان اینکه در این مرکز چهار محور اصلی برای حمایت از متخصصان داخلی تعریف شده است افزود: واگذاری مسائل علمی و دفاعی کشور در قالب پروژه های دانشجویی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دوره دکتری در این مرکز صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این مرکز برخلاف بنیاد نخبگان، متکی بر احراز شرایط نخبگی و زیر پوشش قراردادن نخبگان نبوده و در این مرکز با هر فردی که نوآوری داشته و نوآوری وی موردنیاز باشد طرف قرارداد خواهد شد.

مسئول مرکز نوآوران و همکاری‌های علمی شهید فهمیده خراسان شمالی با اعلام این مطلب که پروژه های مورد نیاز وزارت دفاع در استان تعریف و مدون شده است گفت: با توجه به جدید التاسیس بودن این مرکز، برنامه ریزی 6 ماهه برای انعقاد تفاهم نامه و قرارداد در خراسان شمالی پیش بینی شده است.