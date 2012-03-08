شهر ترانزیتی صوفیان برای استقبال از میهمانان نوروزی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالیباف در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهر ترانزیتی صوفیان با بهره مندی از مجموعه مراکز گردشگری و توریستی همچون گذشته به عنوان یکی از پایگاه های مهم رفاهی و سیاحتی شمال آذربایجان شرقی مطرح است.

وی با اشاره به اینکه عوامل شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر صوفیان اجرای پروژه های مختلف عمران شهری را بر اساس انتظارات و مطالبات مردم تعریف کرده اند، افزود: در سال کاری جدید نیز برنامه ریزی اصلی اعضای شورای اسلامی و مدیریت شهرداری صوفیان بر اساس پایدارسازی منابع درآمدی و نیز تکمیل و راه اندازی پروژه های عمران شهری نیمه تمام و شروع عملیات اجرایی طرح های مختلف عمرانی، خدماتی و رفاهی مورد نیاز شهروندان است.

شهردار صوفیان با اشاره به برنامه ریزی اعضای شورای اسلامی و شهرداری صوفیان برای ارائه تسهیلات لازم حمایتی مورد نیاز سرمایه گذاران بخش گردشگری این شهر ترانزیتی، گفت: با هدف تحقق سازی اهداف و برنامه های مصوب طرح توسعه جامع صوفیان تلاش می شود با در نظر گرفتن موقعیت ویژه جغرافیایی و ظرفیت های سرشار اقتصادی و فرهنگی منطقه اقدامات اساسی برای حل و فصل نارسائی های عمومی حوزه شهری و تسریع بخشی به اجرای طرحها و پروژه های عمران شهری قابل سرمایه گذاری در اولویّت کاری قرار بگیرد.

وی توسعه فضای سبز شهری، ایجاد مراکز فرهنگی و خدماتی جدید، تعریف منابع پایدار درآمدی، کاربردی کردن اهداف کارشناسی، استقرار شهرداری الکترونیک، بهینه سازی خدمات شهری، توسعه مراکز تفریحی جدید و بهسازی و تجهیز مبادی ورودی و خروجی را از دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر صوفیان عنوان کرد.

عالیباف اظهار داشت : استفاده از نیروهای متخصص امور عمران شهری و بومی سازی پروژه های خدمات شهری و تکریم ارباب رجوع در حوزه نهاد شهرداری از دیگر اهداف اولویت دار اعضای شورای اسلامی و شهرداری صوفیان محسوب می شود.

وی از آمادگی کامل اعضای شورای اسلامی و شهرداری صوفیان برای ارائه بسته های حمایتی و تسهیلاتی ویژه برای فعالان بخش سرمایه گذاری امور عمران شهری خبر داد و گفت: شهرداری صوفیان کماکان برای تعریف و اجرای طرح های عمرانی مشارکتی و مطلوب سازی کاربری های مختلف حوزه شهری از تمامی نکته نظرات کارشناسی شده نظام شهرسازی نوین استقبال می کند.

عالیباف همچنین با تاکید بر اجرایی شدن برنامه اصلاح و تقویت ساختار اداری شهرداری و توانمندسازی شاخصه های نظارتی و فنی آن در حوزه های مختلف خدماتی، عمرانی و شهرسازی، یادآور شد: شورای اسلامی و شهرداری به عنوان دو نهاد مردمی باید در روان سازی ارائه و تامین خدمات مورد نیاز شهروندان و ارتقای سطح کیفی و کمی شاخصه های به روز زندگی شهرنشینی بیش از گذشته برنامه ریزی و اقدام نمایند.

