بارسلونا، لورکوزن را درهم کوبید/ نماینده قبرس به مرحله یک چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی در دیدار شب گذشته مقابل لورکوزن یک رکورد دیگر را شکست. او در این دیدار پنج گل به ثمر رساند تا تنها بازیکنی باشد که در تاریخ این رقابت‌ها در یک بازی پنج گل وارد دروازه حریف کرده باشد. "کریستین تلو" دو گل دیگر به ثمر رساند و کریم بالعربی در دقیقه 90 تک گل لورکوزن را در این دیدار وارد دروازه بارسا کرد. با توجه به پیروزی 3 بر یک بارسا در دیدار رفت مدافع عنوان قهرمانی در مجموع با برتری 10 بر 2 مقابل بایرلورکوزن به دور بعدی راه یافت.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز یک اتفاق تاریخی رقم خورد و آپوئل نیکوزیای قبرس با پیروزی مقابل لیون در ضربات پنالتی به عنوان نخستین تیم قبرسی در تاریخ رقابت‌ها به مرحله یک چهارم راه یافت. در این دیدار "گوستاوو ماندوکا" در دقیقه 9 برای آپوئل گلزنی کرد. با توجه به پیروزی یک بر صفر لیون در دیدار رفت بازی به وقت‌های اضافه و در نهایت ضربات پنالتی کشید. در نهایت "میشل باستون" ضربه پنالتی خود را از دست داد تا آپوئل با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی برسد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به شرح زیر است:

* بارسلونای اسپانیا 7 - بایرلورکوزن آلمان یک

گل‌ها: لیونل مسی (25، 43، 50، 58 و 85) و کریستین تلو (55 و 62) برای بارسا و کریم بالعربی (90) برای لورکوزن

* آپوئل نیکوزیای قبرس یک (4) - المپیک لیون فرانسه صفر (2)

گل: گوستاوو ماندوکا (9)

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هفته آینده با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

سه شنبه - 23/12/90

* بایرن مونیخ آلمان - باسل سوئیس

* اینتر ایتالیا - المپیک مارسی فرانسه

چهارشنبه - 24/12/90

* رئال مادرید اسپانیا - زسکامسکوی روسیه

* چلسی انگلیس - ناپولی ایتالیا

تا به این لحظه تیم‌های میلان ایتالیا، بنفیکای پرتغال، بارسلونای اسپانیا و آپوئل نیکوزیای قبرس به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کرده‌اند.