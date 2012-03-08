حفظ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی شهرستان آمل اظهار داشت: حفاظت از انفال و منابع طبیعی فقط به عهده دستگاه منابع طبیعی نیست بلکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، همه در حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی وظیفه دارند.



وی منابع طبیعی و استفاده از این عرصه ها را متعلق و حق قانونی مردم دانست و افزود: باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشت.



فرماندار آمل ادامه داد: تمام مردم جامعه بخصوص بهره برداران از منابع طبیعی باید ضرورت حفظ و حراست از این منابع و عرصه های ملی را مد نظر قرار دهند چرا که منابع طبیعی از سرمایه های ملی است که باید به خوبی از آن محافظت کرد تا برای نسل های آینده مثمر ثمر باقی بماند.



اکبرزاده با تاکید بر اینکه تمام ارگان ها و ادارات ضرورت حفظ و حراست از منابع طبیعی و عرصه های ملی را مدنظر داشته باشند، تصریح کرد: برای توسعه پایدار کشور اهمیت و ارزش نگهداری از منابع طبیعی را به عنوان منابع خدادادی در اولویت قرار دهیم.



وی گفت: حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی زمینه ساز توسعه پایدار است، چرا که منابع طبیعی متعلق به مردم بوده و آنها باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشته باشند.



اکبرزاده، مهم‌ترین رسالت منابع طبیعی را تبیین اهمیت حفاظت از عرصه های منابع طبیعی برای عموم مردم بیان کرد و گفت: جامعه باید با مزایای حفظ منابع طبیعی آشناشوند و هدف اصلی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ، فرهنگ‌سازی و ترویج منابع طبیعی است تا عموم مردم با مزیت‌های این مهم بیشتر آشنا شوند.



فرماندار آمل، منابع طبیعی هر جامعه را ثروت آن جامعه ذکر کرد و افزود: این ثروت به نسل حاضر تعلق نداشته بلکه میراثی بوده که باید برای آیندگان بماند و اگر بخواهیم در آینده جامعه بهتری داشته باشیم باید در جهت حفظ واحیا و توسعه این منابع بیش از پیش بکوشیم در غیر این صورت جهان آینده، جهانی توام با فقر و گرسنگی و محیطی آلوده و غیر قابل زندگی خواهد بود.



رئیس منابع طبیعی شهرستان آمل با بیان اینکه اهمیت منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست، افزود: بخش مهمی از سفارش‌ های دینی ما در زمینه حفظ نعمت خدادادی به ویژه منابع طبیعی است و باید قدر نعمت‌ هایی که خداوند به ما داده است را به خوبی بدانیم.



وحید خلیلی با بیان اینکه اگر مشارکت مردم نباشد نمی‌ توانیم عرصه‌های طبیعی را از معرض آسیب نجات دهیم، گفت: حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی تنها با مشارکت مردم میسر می‌ شود و مردم نباید نقش خود را در این زمینه دست‌ کم بگیرند.