بانک مرکزی چرا از حساب بانک ها برداشت کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اعلام کرد: برداشت از حساب بانک ها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانک ها ابلاغ شده است.

این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی می گوید پول برداشتی از حساب بانک ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.

مهر دیروز گزارش داده بود بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری مبلغ بدهی برخی بانک ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" را از حساب‌هایشان برداشته است.

ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.

اطلاعات رسیده به مهر حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.

بانک مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک ملی 1200 میلیارد تومان بانک سامان 470 میلیارد تومان بانک اقتصادنوین 330 میلیارد تومان بانک پاسارگاد 249 میلیارد تومان بانک پارسیان 242 میلیارد تومان بانک کارآفرین 100 میلیارد تومان بانک سرمایه 62 میلیارد تومان

برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند.