به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی شرکتهای تعاونی شهرستانهای استان اصفهان که با حضور مسئولان استان، رؤسای ادارات تعاونی روستایی شهرستانها و همچنین مدیران عامل اتحادیهها تشکیل شد، علی جهازی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با بیان اینکه مشارکت به عنوان اصل و اساس تعاون است، خواستار اجرای شیوههای جدید در راستای ایجاد حس مشارکت و حضور فعال تر اعضای اتحادیهها در مجامع شد.
وی نتیجه مشارکت را تعهد، تعلق،انگیزه و امید در اعضا، افزایش سرمایه و کاهش زیاندهی اتحادیهها و شرکتها دانست .
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان سرمایهگذاری بر روی تنها چند محصول خاص کشاورزی را محدودیت در عرصه تجارت دانسته و خواستار باز کردن این دایره و بسط آن به سایر محصولات و سرمایهگذاری و جذب مشارکت در این زمینه شد .
وی همچنین در ادامه داشتن اطلاعات به روز، سرعت عمل و نیز قدرت ریسکپذیری را به همراه مهارت، رمز موفقیت مدیران عامل اتحادیهها در عرصه بازرگانی بیان کرد .
جهازی در پایان اضافه کرد: بایستی با کمک گرفتن از کارشناسان خبره، علوم و فنون جدید و تجربه، به بالا رفتن بهرهوری در کشاورزی کمک کنیم و در این راستا شرکتهای تعاونی بایستی هم در زمینه تولید و هم در عرضه پیشگام و پرچمدار حرکتی نوین باشند و این جز با تغییر نگرش درعملکرد امکان پذیر نیست .
همچنین گفتنی است در این جلسه مباحث بسیاری در زمینههای مختلف اداری مالی، آمار، حسابرسی، بازرگانی، خدمات فنی و آموزش مطرح و به سئوالات رؤسای ادارات شهرستانی و مدیران عامل توسط مسئولان تعاون روستایی استان پاسخ داده شد.
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