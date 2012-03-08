چهار هندبالیست مازندرانی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سمیرا جهاندار، سمیه واحدی، سهیلا قلی زاده و رقیه ازگلی چهار هندبالیست مازندرانی بوده که به نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان در رده سنی بزرگسالان با نظرکادر فنی دعوت شدند.



وی افزود: هندبالیست های مازندرانی از امروز 18 اسفند ماه تا 24 اسفند ماه در اردوی تیم ملی بزرگسالان که با حضور 45 نفر در تهران برگزار می شود، خود را به مربیان تیم ملی معرفی خواهند کرد.



رئیس هیئت هندبال مازندران ادامه داد: چهار هندبالیست مازندرانی در اردوهای پیشین تیم ملی، به خصوص در رده های جوانان با عملکرد قابل قبول و کارایی بالا از سوی کادر فنی تیم ملی تائید و به همراه تیم ملی در مسابقات گذشته حضور داشتند.



ابراهیم زاده اضافه کرد: تیم ملی هندبال بانوان رده سنی بزرگسالان خود را برای مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا که شهریورماه سال آینده در ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند.



وی یادآورشد: تیم ملی تا پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا به طور حتم چندین مرحله اردوی تدارکاتی در شهرهای مختلف برگزارخواهد کرد تا به آمادگی کامل برسد.



رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه هندبالیست های این استان در سالهای اخیر در رده های مختلف سنی مورد توجه سرمربیان تیم های ملی قرار گرفتند، ابرزامیدواری کرد: چهار هندبالیست مازندرانی بتوانند درترکیب نهایی تیم ملی بانوان برای مسابقات آسیایی قراربگیرند.