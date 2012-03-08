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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

ولی زاده:

700 پایگاه کمک‌های زنجانی‌ها در جشن نیکوکاری را جمع‌آوری می‌کنند

700 پایگاه کمک‌های زنجانی‌ها در جشن نیکوکاری را جمع‌آوری می‌کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد خمینی (ره) استان زنجان گفت : برای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری امسال بیش از 700پایگاه در نقاط مختلف استان مستقر هستند.

بهرام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مراسم ملی معنوی جشن نیکوکاری امسال نیز با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش و سازمان بسیج مستضعفین همزمان با سراسر کشور درروزهای 17 اسفند درمدارس، 18 اسفند در پایگاههای امداد سطح شهر و 19 اسفند در مصلاهای نمازجمعه برگزار می شود.
 
وی شعار امسال جشن نیکوکاری را سیره نبوی، احسان علوی و جهاداقتصادی عنوان کرد و افزود: هدایای مردمی در آستانه سال نو جمع آوری و در اختیار محرومین و نیازمندان قرار خواهد گرفت.
 
ولی زاده یادآورشد: در جشن نیکوکاری پارسال مردم نوعدوست استان زنجان بیش از 350میلیون ریال به محرومین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کمکهای نقدی و غیرنقدی اهدا کردند.
کد مطلب 1554833

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