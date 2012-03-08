هشت هزار هکتار از اراضی ملی در قزوین آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز پنجشنبه در همایش منابع طبیعی، حفاظت و قانون که با حضور جمعی از مسئولان در سالن باغستان شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: اعمال قانون و حفاظت و شناخت از منابع طبیعی از نیازهای ضروری و اساسی جامعه تلقی می شود که باید علاوه بر احیاء و توسعه منابع ملی حفاظت از عرصه ملی را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.



وی با اشاره به وجود قوانین متعدد در زمینه منابع طبیعی در قبل و بعد از انقلاب تاکنون تصریح کرد: قوانین مدون و محکمی در قانون اساسی در خصوص حفظ عرصه های منابع طبیعی به تصویب رسیده که اجرای قوانین ضمانتهایی لازم دارد که بخشی از آن با مسئولان است.



عجم با اشاره به ارکان های مهم اجرای قانون و حفاظت از منابع طبیعی گفت: اعمال قانون توسط مسئولان، فرهنگ سازی و اجرای طرح های حفاظت و حمایت و رفتار بهره بردران عرصه های طبیعی سه اصل مهم از ارکان قانون حفاظت از منابع طبیعی است.



وی با تاکید براینکه نقش منابع طبیعی برجسته و خاص است یادآورشد: منابع طبیعی تعادل بخش اکوسیستم کشور و دنیاست و همه برای تعامل بخشی باید تلاش کنند که شناخت دقیق وظایف و اجرای دقیق قانون از نیازهای این بخش است.



استاندار قزوین گفت: متصرفین عرصه های ملی و منابع طبیعی دو گروه هستند که عده ای عالمانه از روی سودجویی و زیاده خواهی اقدام به تصرف این اراضی ملی می کنند و عده ای دیگر نیز بر اثر نیاز و اطلاع نداشتن از قانون به این عرصه های ورود پیدا کرده اند که باید با فرهنگ سازی از مشکلات جلوگیری کرد.



عجم بیان کرد: اغماض قانون در خصوص افراد سودجو و متصرفان واقعی باید صورت گیرد چرا که عرصه های طبیعی متعلق به نسل امروز نیست بلکه نسل های آینده نیز باید از این موهبت الهی استفاده کنند لذا تقویت این سرمایه ها و حفاظت از عرصه های ملی ضروری است .



وی اضافه کرد: منابع طبیعی و محیط زیست نقش محوری در توسعه همه جانبه کشور دارند و استنباط غلط مبنی براینکه منابع طبیعی و محیط زیست مخالف توسعه است باید از بین برود تا این تفکر نادرست رواج پیدا نکند.



استاندار قزوین با اشاره به اینکه دراین عرصه باید تلاش جدی تری اعمال شود چرا که عرصه کشاورزی، توسعه راهها و تثبیت بیابانها به شدت وابسته به منابع طبیعی است لذا با تقویت این بخش و حفاظت از منابع ملی بر کارکرد بهره برداران نیز نظارت کرد.



وی از آزاد سازی هشت هزار هکتار از اراضی ملی اشاره کرد و افزود: با همت همکاران پر تلاش منابع طبیعی و حمایت های

همه جانبه قضات این امر محقق شده که امید است با یک عزم جدی تر شاهد حفظ و حراست ازاین عرصه های ارزشمند بیش از

گذشته باشیم.