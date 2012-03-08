اعتبار تملک دارایی البرز به میانگین کشوری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی شامگاه چهارشنبه با حضور در برنامه البرز 20 شبکه پنج سیما در خصوص برنامه های سال آینده در استان البرز گفت: یکی از برنامه هایی که مجموعه مدیریت استان برای سال آینده در دستور کار قرار داده، تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی به میانگین کشوری در استان است.

وی تصریح کرد: برای اجرای مصوبات و اهداف تعیین شده در استان البرز باید اعتبار تملک دارایی را به میانگین کشوری برسانیم و برای تحقق این امر تلاش می کنیم.

فرهادی تحقق این هدف را کاری بسیار مهم خواند و در این خصوص از ابلاغ حکم رئیس جمهور خبر داد و گفت: با حکم رئیس جمهور و معاونت راهبردی این اتفاق میمون در سال 91 به نتیجه می رسد.

استاندار البرز همچنین تاکید کرد: دستگاههای استان باید نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی برنامه ریزی و اقدام کنند و مدیرانی هم که میزان جذب اختصاص آنها کم بوده است لازم است نسبت به جذب باقی اعتبارات تخصیصی یافته برنامه ریزی کنند.

فرهادی تصریح کرد: در اجرای پروژه‌ها باید جدول زمان‌بندی اجرا و میزان جذب از اختصاص اعتبارات در نظر گرفته شود تا بتوان از پروژه‌ها استفاده مطلوب‌تری کرد.

400 تخت بیمارستانی در البرز افزوده می شود



وی هچنین با اشاره به شروع عملیات احداث دو بیمارستان مهم دراستان البرز گفت: با اتمام ساخت این بیمارستانها 400 تخت به تعداد تختهای بیمارستانی در این استان افزوده می شود.



فرهادی تصریح کرد: کمبود تختهای بیمارستانی یکی از عمده مشکلات بخش درمان در البرز است که اضافه شدن این تعداد تخت بخشی از مشکلات موجود را می کاهد.



ساخت ورزشگاه 50 هزار نفری البرز در سال 91 به اتمام می رسد



فرهادی کمبود فضای ورزشی را از دیگر مشکلات موجود برشمرد و گفت: امیدواریم با اتمام پروژه ورزشگاه 50 هزار نفری بخشی از دغدغه ها رفع شود.



پیگیری موضوعات مربوط به صنعت و اشتغال، مسکن و سایر فعالیتهای فرهنگی مانند ساخت مساجد، مصلی، کانونهای ورزشی و ..... از دیگر مواردی بود که استاندار البرز به آنها اشاره کرد.



بیکاری و کمبود فضای ورزشی عمده ترین مشکل استان

در این برنامه که با پخش گزارشهایی مردمی عملکرد مدیریت استان به قضاوت مخاطب گذاشته شد، بیشترین نقدها در خصوص مشکل بیکاری و کمبود فضای ورزشی و فضای بازی کودکان در استان البرز عنوان شد.



همچنین مردم رضایت خود را از پروژه های عمرانی انجام شده به ویژه تقاطع غیر همسطح انبار نفت کرج اعلام کردند.

این آخرین برنامه البرز 20 در سال 90 بود که با حضور استاندار البرز از شبکه پنج سیما پخش شد.