همایش کانون های فرهنگی و هنری مساجد در البرز برگزار شد/ رونمایی از دو جلد کتاب با محوریت مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد دومین همایش مساجد با حضور نماینده مردم شهرستان کرج، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و جمعی از ائمه جماعت فردیس، ماهدشت و همچنین اعضای فعال کانون های مساجد شامگاه چهارشنبه در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.



در این مراسم مشاور امور روحانیون و رئیس ستاد عالی مساجد، ضمن اشاره به اهتمام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پرداخت به موضوع مسجد و حمایت های این بخش فلسفه تشکیل کانون فرهنگی مساجد را در عصر ارتباطات مهمترین رویکرد و استراتژی در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم قلمداد کرد و گفت: در عصری که هر ثانیه و دقیقه آن اطلاعات بی شماری در دنیا به منظور شبیخون فرهنگی و جنگ نرم صورت می گیرد، مساجد مهمترین سنگر برای مقابله با این ترفند ها خواهد بود.



حجت اسلام حسینی خراسانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مساجد در اسلام نیز اشاراتی داشتند و مسجد خانواده محور را در عمل موفق برشمردند.



در سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در روایت تصویر بر مجموعه فعالیت های کانون مساجد استان البرز نظیر برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، مسابقات قرآنی، همایش راویان قرآن، اهدا بسته های فرهنگی در اعیاد شعبانیه ، طراحی نرم افزار چشم انتظار ویژه امام عصر (عج)، بزرگداشت حماسه 9 دی و....اشاره شد.

رونمایی از کتابهای " نظام جامع کتابخانه های مساجد کشور" و "مسجد طراز اسلامی"



در این مراسم علاوه بر آنکه از دو جلد کتاب نظام نامه جامع کتابخانه مساجد کشور و مسجد طراز اسلامی که هر دو از انتشارات ستاد عالی نظارت بر کانون های مساجد کشور است، رونمایی شد، از برترین های کانونهای مساجد استان البرز و شایستگان کانونها با لوح تقدیر و قرعه کشی برای اعزام به سفر کربلا و مشهد مقدس تجلیل به عمل آمد.

