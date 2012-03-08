امدادگران هلال احمر کردستان جان چهار زن باردار را نجات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های عملیاتی امداد کوهستان و امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان کردستان روز گذشته روز پر حادثه ای راسپری کرده و در حوادث مختلفی جان 11 نفر را از مرگ حتمی که در برف و کولاک گرفتار شده بودند را نجات دادند.

بر اساس این گزارش روز گذشته دو تیم عملیاتی برای نجات جان دو زن باردار به روستای بادمجان از توابع بخش ننور شهرستان بانه اعزام شدند که پس از چند ساعت توانستند آنان را به بیمارستان بانه منتقل کرده و از مرگ حتمی نجات دهند.

این گزارش حاکی از آن است دو فروند بالگرد نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر برای امداد رسانی به دو نفر مصدوم و یک زن باردار عازم روستاهای ول و جانوره از توابع شهرستان مریوان شدند که پس از انجام اقدامات اولیه آنان را به بیمارستان بعثت سنندج انتقال دادند.

همچنین روز گذشته نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان دیواندره با حضور در یکی از روستاهای این منطقه جان یک نفر را که دچار سرمازدگی شدید شده بود نجات داده و به بیمارستان شهرستان دیواندره انتقال دادند.

بر اساس این گزارش طی 24 دساعت گذشته یک حادثه رانندگی نیز در محور قروه – سنندج رخ داد که بر اثر آن سه نفر زخمی شدند.

در این تصادف که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه مینی بوس اتفاق افتاد سه نفر زخمی شده بودند که پس از معاینات اولیه به بیمارستان شهرستان قروه منتقل شدند.

همچنین صبح پنجشنبه نیز امدادگران جمعیت هلال احمر استان کردستان با اعزام به روستای ماچکه صفلی از توابع شهرستان سنندج زن بارداری را نجات داده و به بیمارستان انتقال دادند.

بر همین اساس در روستای شیخ وجیم از توابع شهرستان سنندج نیز یک نفر که زیر آوار و ریزش سقف خانه های مسکونی گرفتار شده بود با حضور به موقع امدادگران از مرگ نجات یافته و به مراکز درمانی منتقل شد.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی وضعیت عمومی کلیه بیماران و مصدومان انتقال داده شده به بیمارستان های استان مطلوب است.

طی هفته گذشته بر اثر بارش شدید برف و کولاک شدید بسیاری از محورهای روستایی سطح استان مسدود شده بود و امدادگران هلال احمر استان کردستان به وسیله بالگردهای عملیاتی جان ده ها نفر را نجات دادند.