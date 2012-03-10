نیمه اول سال 91 ترافیک اتوبان تهران -کرج رفع می شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: تعریض اتوبان موجود به طور قطع تا هفته دولت در سال 91 انجام می شود؛ گرچه پیمانکار پروژه قول اتمام طرح را پیش از این تاریخ داده است.

وی با اشاره به ظرفیت اتوبان موجود گفت: در حال حاضر این اتوبان دارای شش باند سه باند رفت و سه باند برگشت است که با برنامه ریزیهای انجام شده تعداد باندها با 10 تا افزایش می یابد که 40 درصد به ظرفیت اتوبان موجود افزوده می شود.

فرهادی افزایش تعداد باندهای اتوبان تهران- کرج را سبب حل شدن مشکل ترافیک این اتوبان دانست و تصریح کرد: به طور قطع در شش ماهه نخست سال 90 نگرانی های موجود در خصوص ترافیک این محور حل خواهد شد.

اجرایی شدن 140 مصوبه از 270 مصوبه دور سوم سفر دولت به البرز



استاندار البرز همچنین در بخشی دیگر از اجرایی شدن 140 مصوبه از مجموع 270مصوبه در دور سوم سفر هیئت دولت به استان البرز خبر داد.



وی گفت: مصوبات سفر اول و دوم در حدود 98 درصد اجرایی شده است واز مجموع 270 مصوبه دور سوم هیت دولت نیز 140 مصوبه اجرایی شده است.

مجوز تاسیس دانشگاههای متعدد در البرز پیگیری می شود

وی در ادامه افزود: هم وغم مسئولان در استانداری خدمتگزاری بیشتر به مردم استان است.



فرهادی از بستر سازی و زمینه ایجاد دانشگاه محیط زیست در استان البرز، دانشگاه جامع البرز و دانشگاه بین المللی شماره 2 تهران در البرز در سال آتی خبر داد.