مردم البرز مشکلاتشان را با هیئت دولت در میان بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در آستانه سفر هیئت دولت به استان البرز شامگاه چهارشنبه با حضور در برنامه البرز 20 پخش شده از شبکه پنج سیما از مردم خواست مشکلات موجود را با وزیران مربوطه در میان بگذارند.

فرهادی با اشاره به سفر روز یکشنبه آتی رئیس جمهور به همراه هیئت دولت در قالب سفرهای استانی دور چهارم به استان البرز گفـت: برنامه ریزی شده تا در قالب این سفر یک روزه وزیران با سفر به شهرستانهای استان ملاقاتهای عمومی با مردم داشته باشند.

وی افزود: وزیران به نمایندگی از دولت برای گره گشایی و رسیدگی به مشکلات ملاقاتهایی عمومی در شهرستانها خواهند داشت تا مردم کمبودها و مشکلات خود را به طور مستقیم با آنها در میان بگذارند.

فرهادی ادامه داد: گرچه شخص رئیس جمهور نیز در ورزشگاههای شهرستانهای استان نیز حضور می یابد و با مردم دیدار می کند؛ ولی مردم حتما مشکلات خود را با وزیران مربوطه مطرح کنند.

استاندار البرز با اشاره به حجم بالای نامه های مردمی دریافتی تاکید کرد: مردم مباحثی از قبیل پیگیری و رسیدگی به نامه ها و وعده های داده شده، مواردی نظیر کارگری و موارد مشابه را با وزرای مربوطه در میان بگذارند تا رسیدگی شود.

استاندار البرز از مردم خواست تا روز یکشنبه از هیئت دولت استقبال به عمل آورند.