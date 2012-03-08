برخی کالاهای وارداتی از چین مورد نیاز کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان صبح پنج شنبه در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، با بیان اینکه به اعتقاد برخی صاحبنظران، افزایشنیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم لطمات زیادی را به بخش تولید و صادرات زده و سبب شده تولیدات داخلی به دلیل افزایش هزینههای تولید و ارزانبودن واردات به مرور نسبت به تولیدات خارجی تضعیف شود، اظهار داشت: چنین وضعیتی سبب شده در ماههای گذشته شاهد شوکهای ارزی در بازار باشیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد همانند بستهای است که مسائل آن به هم پیوسته است، تصریح کرد: یعنی ما نمیتوانیم مسائل را جدا از هم ببینیم مثلا شوک ارزی که در کشور ایجاد شد ناشی از عواملی بود که باید به آن توجه میشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور در ادامه افزود: در قانون برنامه چهارم و پنجم پیشبینی و راهکار داده شده بود که اگر نرخ تورم کشور از حدی گذشت نرخ ارز با آن هماهنگ شود یعنی اگر سالی 15 درصد نرخ تورم داشتید و نرخ ارز تغییر نکند، سالی 15 درصد بر هزینه تولید داخلی شما افزوده خواهد شد، اما هزینه واردات یکی دو درصد بالا میرود.
وی در همین رابطه تصریح کرد: در نتیجه هر سال 15 ـ 10 درصد شکاف به نفع واردات ایجاد میشود و سبب تضعیف تولید میشود به طوری که در این سالها شاهد سرازیر شدن کالاهای چینی به کشور بودهایم که نیاز کشور نبوده و حتی وضعیت به جایی رسیده که سنگ قبر و زنجیر سینهزنی نیز از چین وارد کشور شده است.
اسلامیان با بیان اینکه 80 درصد علت شوک ارزی ناشی از آن است که طی 10 سال گذشته با وجود داشتن نرخ تورم دورقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشتهایم، گفت: با وجود مشکلاتی که تحریم ایجاد کرده، تولید در کشور به مسیر خودش ادامه میدهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیرات افزایش نرخ سود سپردهها بر تسهیلات بانکی، اظهار داشت: این مسائل معلول است و علت نیست چراکه هیچکس تورم را مطلوب نمیداند، اما تورم را دولتها ایجاد میکنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: مردم مسئول تورم در کشور نیستند و دولتها با سیاستهای غلط پولی، مالی و چاپ پول تورم ایجاد میکنند.
وی اضافه کرد: تورم البته در حدی خوب است که سبب رونق شود، اما وقتی از این حد گذشت باعث رکود تورمی میشود.
اسلامیان با اشاره به اینکه ما در اینجا پول چاپ کردیم و از آن طرف نرخ ارز را بالا نبردیم، گفت: البته نرخ ارز را هم بالا بردیم، ولی فقط سالی 2 درصد در صورتی که طبق برنامه چهارم و پنجم باید نرخ ارز با تورم تناسب داشته باشد یعنی اگر شیب تورم 30 درجه است نرخ ارز همین شیب را پیدا کند تا تولید داخل ما ضعیف نشود.
وی با اشاره به اینکه هماکنون تولیدکنندگان بسیار خوبی داریم و در بسیاری از رشتهها مزیت تولید داریم که میتوان به رشتههایی مانند مواد غذایی، فولاد و پتروشیمی اشاره کرد که جزو کیفیتهای بالای تولید در دنیاست، اما چون سالی 15 درصد هزینهها را بالا بردیم و نرخ ارز را ثابت نگه داشتیم دچار مشکل شدیم، اظهار داشت: من نمیگویم کاهش ارزش پول ملی خوب است، اما وقتی تورم ایجاد میشود باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین تصریح کرد: وقتی تورم ایجاد شد نمیتوانید ارزش پول ملی را حفظ کنید، اگر حفظ کردید، تولید کشور آسیب خواهد دید.
وی بیان داشت: ما در 10 سال گذشته به طور میانگین سالانه 15 درصد تورم رسمی داشتهایم اگر اینها را با هم ضرب و جمع کنید فکر میکنم رشد آن طی این مدت 300، 400 درصد بشود، اما ارز در این 10 سال 40 ـ 30 درصد رشد کرده است؛به طور مثال اگر تولید یک خودکار 10 سال پیش در ایران برای تولیدکننده 1000 تومان هزینه داشته است هماکنون هزینه تمامشده آن 3000 تومان میشود، اما چون نرخ ارز ثابت است واردات با همان 1000 تومان انجام میشود.
اسلامیان اضافه کرد: اگر درآمد بالا برود و پول صرف تولید و اشتغال شود سبب کاهش تورم میشود که این اتفاق در یک دوره افتاد، اما وقتی چاپ پول منجر به 90 ـ 80 میلیارد واردات شودآن هم وارداتی که بخش عمدهاش کالای مصرفی است معلوم است که با تورم مواجه میشویم.
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