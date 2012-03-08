به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان صبح پنج شنبه در نخستین نشست کارگروه تجارت خارجی استان اصفهان و میز تخصصی محصولات و خدمات دانش‌بنیان اظهار داشت: صادرات کنونی استان نشان از استقبال خریداران خارجی از محصولات ایرانی است و در شرایط کنونی صادرکنندگان با همت والای خود توانسته‌اند کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی به فروش برسانند.

وی خواستار حمایت بیش از پیش دولت از صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی کنونی شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در ادامه افزود: هدف اصلی تولید باید صادرات و حضور در بازارهای خارجی باشد و تولیدکنندگان توانایی تولید کالای با کیفیت به منظور حضور در بازارهای جهانی را دارند ولی برخی مولفه‌ها نیازمند حمایت دولت است.

وی از تعامل دانشگاه با اتاق بازرگانی و صنعت و معدن و کشاورزی استان اصفهان، صنعت و سازمان‌های دولتی استان استقبال کرد و گفت: همکاری و همدلی برای افزایش صادرات استان مهم‌ترین پارامتر است که دست‌اندرکاران باید به دور از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای به اصل افزایش صادرات استان توجه کنند.

کسائیان همچنین کاهش صادرات از نظر وزنی را مساله ای قابل توجه دانست و بیان داشت: شرایط امروز تولید نیازمند وضعیت فرسماژور(فوری) است و دستگاه‌های دولتی باید برای ماندگاری تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها اقدامات عملی انجام دهند.

گفتنی است، نخستین نشست کارگروه تجارت خارجی استان اصفهان و میز تخصصی محصولات و خدمات دانش بنیان با حضور جمعی از صادرکنندگان و مسوولین اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

