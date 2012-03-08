ترویج مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی مس ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح در نشست مشترک با مدیر عامل شرکت مس سونگون ورزقان از انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ای در جهت ترویج مشاغل خانگی در حوزه مس بین شرکت مس سونگون، فرمانداری ورزقان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد و گفت: در سال آینده بخش عمده ای از اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان ورزقان به بحث مس اختصاص خواهد یافت.

وی در ادامه از برگزاری همایش مس و اشتغال تحت عنوان "مس در افق توسعه استان" خبر داد و از شرکت مس سونگون خواست تا در این همایش حضوری پر رنگ داشته باشد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: اقداماتی از جمله گسترش فرهنگ اشتغال زائی، ترویج فرهنگ کار سالم و تجلیل از کارآفرینان در استان صورت گرفته است که در سال آتی نیز با قوت ادامه خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت مس سونگون هم در این نشست از برگزاری همایش مس و اشتغال استقبال کرد و افزود: متاسفانه در حالی در آذربایجان شرقی به صنایع پایین دست مس توجهی نمی شود که در سطح کشوری این موضوع مورد توجه خاصی است.

رضا شریفی، اظهار داشت: شرکت مس سونگون آماده مشاوره و کمک تکنولوژی در جهت توسعه صنعت آذربایجان شرقی است.وی تشکیل کنسرسیوم برای سرمایه گزاری در بخش مس را یک ظرفیت بزرگ دانست و افزود: در مرحله نخست باید نیازهای داخلی برآورده شود، سپس صادرات صورت گیرد.