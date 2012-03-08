مهمترین عناوین روزنامه های صبح پنجشنبه

ایران:

واکنش کارشناسان به مصوبه مجلس درباره جلوگیری از افزایش یارانه نقدی؛ بازی سیاسی با یارانه ها

با صدور حکمی از سوی مقام معظم رهبری: شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد

مسافران نوروز به برج آزادی می روند؛ آغاز جشنواره "سفرهای نوروزی" در تهران

تهران امروز:

نمایندگان مجلس قانون جدید وزارت نفت را تصویب کردند؛ کاهش اختیارات نفتی رئیس جمهور

حداد عادل در مراسم کاشت نهال شهرداری تهران شرکت کرد؛ تقدیر از پیشرفت پایتخت

با حکم رهبر معظم انقلاب صورت گرفت؛ تشکیل شورای عالی فضای مجازی

حمایت:

افزایش 9.5 درصدی تورم؛ تورم به 21.5 درصد رسید

رئیس قوه قضائیه در دیدار وزیر دادگستری ترکیه: همکاری ایران و ترکیه موجب اقتدار جهان اسلام می شود

نیازمندان، چشم انتظار دستان پرمهر ایرانیان

جام جم:

با حکم رهبر انقلاب صورت گرفت؛ تشکیل شورای عالی فضای مجازی

افزایش 50 درصدی نرخ بلیت سینما

اعلام وضعیت اضطراری در استرالیا

جوان:

مجلس خبرگان در بیانیه یازدهمین اجلاس رسمی خود تاکید کرد؛ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در تراز ممتاز صفات رهبری هستند

یک روز بعد از سخنرانی در ایپک؛ اوباما: جنگ با ایران بازی نیست!

رهبر انقلاب طی حکمی اعضای شورای عالی فضای مجازی را منصوب کردند؛ مرکز ملی فضای مجازی برای حمایت از آثار و صیانت از آسیب ها تشکیل می شود

خراسان:

حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی

رئیس جمهور چهارشنبه هفته آینده برای پاسخ به سئوال نمایندگان به مجلس می رود

جشن احسان و نیکوکاری آغاز شد

کلیات طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس رسید

دنیای اقتصاد:

با تصویب کلیات یک طرح جدید در مجلس به جریان افتاد؛ تغییر ساختار مدیریت نفت

هشدار اوباما نسبت به عواقب جنگ با ایران

دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی

شرق:

اصرار بر احیای هیات ناظر

با وجود اعلام مخالفت رسمی شورای نگهبان احمدی نژاد 10 عضو "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" را منصوب کرد

برای واریز اسفندماه انجام شد؛ یارانه نقدی با برداشت دولت از منابع بانک ها

ارز مسافرتی پرداخت شود یا نه؟ فشار بهای ارز بر گلوی صنعت گردشگری

فرهیختگان:

زنگ نیکوکاری نواخته شد

مصائب دریافت ارز دانشجویی

با حکم رئیس دانشگاه آزاد خسرو دانشجو سرپرست واحد علوم و تحقیقات شد

قدس:

20 مسئول و متخصص برای تشکیل "شورای عالی فضای مجازی" حکم گرفتند

ماموریت ویژه رهبر انقلاب به سران و مدیران ارشد کشور

نفت ایران گران قیمت ترین نفت جهان شد

ولایتی در اجلاس خبرگان: سوریه خط مقدم مقاومت است

کیهان:

به رغم تحریم ها؛ نفت ایران رکورد زد؛ گران قیمت ترین در جهان

اعتراف اوباما به شکست نظامی در افغانستان؛ باید جنگ را متوقف کنیم

حمله پلیس فیلیپین به تظاهرات ضد آمریکایی در مانیل

ملت ما:

علی اکبر سلطانیه در واکنش به بهانه جویی تازه غرب؛ بازدید پارچین مشروط است

عقب نشینی آشکار از تهدید نظامی ایران؛ پیامی که اوباما از حماسه حضور گرفت

شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب تشکیل شد

هفت صبح:

روزهای پرتب و تاب ارز مسافرتی

سهمیه جدید ارز مسافرتی؛ فهرست کامل کشورهای 400 دلاری، 1000 دلاری و 1500 دلاری!

پیروزی سخت سپاهان در اصفهان

همشهری:

چرخش مواضع غرب از تهدید به مذاکره

درآمد 2653 میلیارد تومانی دولت از نوسانات نرخ ارز

با حضور در صحن علنی؛ رئیس جمهور چهارشنبه به نمایندگان پاسخ می دهد