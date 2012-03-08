اصفهان از 5 کشور واردات و به 5 کشور صادرات کالا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله احمدی صبح پنج شنبه در نشست کارگروه تجارت خارجی استان اصفهان و میز تخصصی محصولات و خدمات دانش‌بنیان اظهار داشت: صادرات کشور در یازده ماهه سال‌جاری بدون احتساب میعانات گازی 29 میلیارد و 739 میلیون دلار کالا به وزن 58372 هزار تن بوده که از لحاظ ارزشی 24 درصد و از لحاظ وزنی 5 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه در عین حال واردات کشور در این مدت 54 میلیارد و 817 میلیون دلار به وزن 33521 هزار تن بوه است که از لحاظ ارزشی 6 و از لحاظ وزنی 18 درصد رشد منفی داشته‌اند، تصریح کرد: از نظر وزن صادرات بوشهر 23 ،خوزستان 17 ، کرمان 15، تهران 13، اصفهان 5 درصد کل صادرات و بیشترین سهم وزنی را داشته‌اند.

مدیرکل گمرک استان اصفهان متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور را 509 دلار عنوان کرد و افزود: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان 762 دلار است که در رتبه هفتم کشور قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه رتبه استان اصفهان در صادرات کشور چهارم است که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است، اظهار داشت: گمرکات استان اصفهان شامل گمرک اصفهان، فرودگاه اصفهان، ذوب آهن، کاشان و فولاد مبارکه در 11 ماهه سال‌جاری از نظر صادرات در رتبه ششم و از نظر واردات در رتبه هشتم کشور قرار دارند.

احمدی ونهری تاکید کرد: گمرک فرودگاه در رتبه هفتم، گمرک اصفهان در رتبه شانزدهم، گمرک کاشان در رتبه 26، گمرک ذوب آهن در رتبه 43 و گمرک فولاد مبارکه در رتبه 45 کشور قرار دارند.

وی ادامه داد: کل گمرک‌های صادراتی کشور 120مورد هستند که گمرک شهید رجایی در کشور با واردات 22050 میلیون دلار بیشترین ارزش واردات (40 درصد کل ارزش واردات کشور) و با 11 میلیون تن (32 درصد کل وزن واردات) بیشترین وزن را در کشور داشته است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان تصریح کرد: گمرک اصفهان با دو درصد کل ارزش واردات در رتبه هشتم، گمرک ذوب آهن در رتبه 44 و گمرک فولاد مبارکه در رتبه 45 کشور قرار دارند.

وی تصریح کرد: کل گمرک‌های وارداتی کشور 102 عدد هستند و مجموع درآمد عمومی گمرکات استان 825 میلیارد ریال بوده و متوسط درآمد ماهیانه 75 میلیارد ریال بوده است.

احمدی ونهری اظهار داشت: کالاهای صادراتی استان شامل 230 قلم کالا بوده است که به 64 کشور جهان صادرا ت شده است و به طور متوسط ماهیانه 72 هزار تن کالا به ارزش 121 میلیون دلار، صادر شده است.

وی همچنین در پایان اضافه کرد: 87 درصد صادرات گمرکات استان به پنج کشور انجام می‌شود و 93 درصد واردات گمرکات استان از پنج کشور انجام شده است.

