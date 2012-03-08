به گزارش خبرنگار مهر، گسترش فولاد که پس از روی کار آمدن هادی برگی زر به عنوان سکاندار فنی این تیم، 11 امتیاز از پنج بازی اندوخته و با این مربی مشهدی هرگز نباخته است، قصد دارد امروز نیز به روند توفیقمندانه اش در هفته های اخیر تداوم داده و سه امتیاز دیگری را به حساب خود واریز کند.

آبی پوشان تبریز امروز در شرایطی میزبان تیم قعرجدولی مس رفسنجان خواهند بود که پیروزی در این دیدار می تواند آنها را حتی تا رده ششم نیز بالاتر ببرد اما این صعود سه پله ای تیم گسترش فولاد مستلزم باخت تیم های اتکا گرگان، شهرداری اراک و ابومسلم خراسان برابر حریفانشان است که البته این سه تیم رقیب گسترش فولاد اتفاقا بازی های سختی را به ترتیب برابر تیمهای چهارم، اول و دوم جدول دارند.

با ملحوظ نظر قرار دادن بازیهای این هفته و البته روی کاغذ، می توان شانس صعود حداقل یک پله ای را برای تیم تحت هدایت فنی هادی برگی زر لحاظ کرد و بی گمان گسترشی ها نیز با این انگیزه و امید، در مصاف امروز برابر یاران مس رفسنجان خواهند ایستاد.

نکته دیگر در خصوص تیم گسترش فولاد اینکه اگرچه این تیم بواسطه فرصت اندک پنج هفته ای تا پایان فصل، از شانس بسیار کمتری برای حضور در پلی آف برخوردار است اما این مهم هم اکنون غیر ممکن نیست و اگر همه اتفاقات غیرقابل پیش بینی فوتبال در این پنج هفته به نفع آبی های تبریز رقم بخورد، هنوز این شانس برای گسترش فولاد متصور است که خود را یک پای بازی پلی آف ببیند.

البته همانطور که اشاره شد، بخت صعود گسترش فولاد به پلی آف به اما و اگرهای زیادی وابسته است و شاید این احتمال که گسترش فولاد همه بازیهای باقی مانده اش را ببرد و 40 امتیازی شود و در طرف دیگر، بقیه تیمهای بالای سری گسترش فولاد از گرفتن امتیاز عاجز بمانند، یک در هزار باشد.

با این اوصاف اگر در بازی های امروز، تیم ایرانجوان بوشهر موفق به پیروزی برابر حریف خود باشد، آنگاه شانس حضور گسترش فولاد در پلی آف صفر خواهد بود و این تیم باید برای ثبت جایگاهی بهتر از خانه فعلی اش به نام خود تلاش کند.

اما در سوی مقابل مصاف امروز ورزشگاه تختی تبریز، تیم مس رفسنجان قرار دارد که بر خلاف چند فصل گذشته، در فصل جاری هرگز نتوانسته در حد و اندازه های نام خود عمل کرده و نتیجه بگیرد.

مس رفسنجان که معمولا به عنوان یکی از مدعیان لیگ دسته اول در ادوار گذشته مطرح بوده، هم اکنون با کسب 17 امتیاز از 21 بازی در قعر جدول ایستاده و خطر سقوط به دسته پایین تر به شدت این تیم را تهدید می کند.

البته مسی ها این شانس را دارند که با توجه به اختلاف یک امتیازی شان با تیمهای سیزدهم و دوازدهم، خود را از پایین ترین خانه جدول بالاتر بکشند و سهمیه لیگ یکی شان را حفظ کنند.

دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز و مس رفسنجان از ساعت 15 امروز (پنجشنبه) با قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه تختی (باغشمال) تبریز برگزار خواهد شد.

بازی رفت دو تیم در رفسنجان با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسیده بود.