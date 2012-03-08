محافظت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی صادقی نیارکی روز پنجشنبه در همایش منابع طبیعی، حفاظت و قانون که با حضور جمعی از مسئولان و بهره بردارن در سالن باغستان قزوین برگزار شد افزود: اگر مشارکت های مردمی در این حوزه کمرنگ شود با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد چرا که حفاظت از این عرصه ها نیازمند مشارکت همه آحاد مردم است.



وی عملکرد نیروهای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان قزوین را خوب توصیف کرد و اظهارداشت: بخش قابل توجهی از حفاظت متوجه مردم است که در این حوزه همکاری و همیاری های خوب و موثری داشته اند.



حجت الاسلام نیارکی در ادامه با اشاره به اقدامات مختلف دستگاه قضایی استان در زمینه حفاظت از عرصه های طبیعی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه و برخوردار قانونی از جمله اقدامات موثری است که توسط شورای حفظ حقوق بین المال، امور اراضی و منابع طبیعی دستگاه قضایی استان انجام می شود.



وی اضافه کرد: 38 مصوبه در این خصوص وجود دارد که حول محور منابع طبیعی و زمین است که در ارتباط با جهت گیری پیشگیرانه اجرا می شود.



دادستان قزوین با تاکید بر تقویت حوزه پیشگیری یادآورشد: در حوزه برخورد قضایی نیز با قاطعیت باید با خاطیان برخورد کرده و نحوه رفتار و رسیدگی قضایی نسبت به پرونده های متخلفان حکایت از یک عزم ملی و حمایتی این دستگاه دارد که با دست اندازان به این عرصه ها و متصرفین برخورد قاطع می شود.



حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه به پرونده های متخلفان به عرصه های طبیعی و زمین خارج از نوبت رسیدگی می شود افزود: یک اراده جدی در این حوزه وجود دارد و سعی می کنیم به گونه ای رفتار شود تا هیچ کس جرات جسارت و تعدی به منابع طبیعی و تصرف و تخریب را نداشته باشد.



وی با اشاه به اینکه میزان پرونده های متخلفان به عرصه های منابع طبیعی در استان قزوین نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا کرده است افزود: این امر نشان دهنده عزم و اراده ملی در خصوص حفاظت از این منابع و فرهنگ سازی در خصوص ارزشهای منابع طبیعی است.



حجت الاسلام صادقی افزود: اهمیت و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی را به خوبی می توانیم از رفتارهای مقام معظم رهبری دریابیم چرا که حضور ایشان در روز جشن درختکاری و کاشتن نهال نشان دهنده اهمیت ارزش منابع طبیعی است.



وی تصریح کرد: در حفاظت از این عرصه های ملی همه اقشار مختلف مردم به نوعی دخیل هستند به گونه ای که اداره منابع طبیعی در امر حفاظت و حمایت و واگذاری، دستگاه قضایی در رسیدگی به اختلافات و دخل و تصرف و مردم نیز نگهداری این انفال با ارزش فعالیت دارند.



این قاضی از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای با ارزش در کشور یاد کرد و افزود: اگر منابع طبیعی را از یک جامعه حذف کنیم ادامه زندگی با مشکل جدی مواجه می شود چرا که یکی از ضرورت های جامعه انسانی وغیر انسانی است.



دادستان قزوین اظهارداشت :همه دستگهای مرتبط و مسئول درحفاطت ازعرصه های منابع طبیعی تلاش می کنند با یکپارچگی و همدلی و همسویی و اتخاذ تدابیر مهم و ارزشمند اقدامات موثری را درجهت حفاظت از این عرصه های ملی انجام دهند.



حجت الاسلام نیارکی در پایان اظهار امیدواری کرد با حفاظت و حمایت همه جانبه از عرصه های منابع طبیعی این سرمایه های ارزشمند را برای تمامی نسل ها و عصرها حفظ کرده تا همه از این موهبت الهی استفاده کنند.