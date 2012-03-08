واردکنندگان مواد اولیه در اولویت اختصاص ارز قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری صبح پنج شنبه در نشست کارگروه تجارت خارجی استان اصفهان و میز تخصصی محصولات و خدمات دانش‌بنیان اظهار داشت: توافق‌نامه وزارت صنعت و معدن و تجارت با معاونت فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه محصولات دانش بنیاد گامی ارزنده در توسعه صادرات کشور است.

وی توجه به موضوع محصولات دانش‌بنیان از سوی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه را نشان از اهمیت آن دانست و گفت: یافتن بازارهای جدید در حوزه تجارت دانش‌بنیان و توجه به نوآوری‌های این عرصه می‌تواند تجارت کشور را متحول سازد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: از ایجاد شرایط تسهیل‌کننده برای تولیدکنندگان در بخش واردات مواد اولیه مورد نیاز خبر داد و گفت: صادرکنندگان می‌توانند به جای ارز، مواد اولیه مورد نیاز خود یا واحدهای تولیدی را وارد کنند.

وی از توجه وزرای اقتصادی دولت و رییس بانک مرکزی به موضوع ارز در یک ماهه اخیرخبر داد و ادامه داد: خطوط اعتبار جدیدی برای نقل و انتقال ارز برای تسهیل صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنعت ومعدن و تجارت استان اصفهان تحریم‌های اقتصادی را فرصتی برای تقویت تولید و صادرات دانست و اضافه کرد: تجربه کشورهایی مانند هند و مالزی در شرایط تحریم نشان از امکان فعالیت در این شرایط را دارد.

وی از وجود ارز برای واردات کالاهای ضروری خبر داد و افزود: بسیاری از واردکنندگان خواستار گشایش اعتبار برای واردات لوازم غیر ضروری و لوکس است که سایت سازمان توسعه تجارت این درخواست‌ها را باز می‌گرداند.

انصاری واردکنندگان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را در اولویت اختصاص ارز عنوان کرد.

