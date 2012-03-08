طرح ترمیم و بتن ریزی 100 متر مکعب از سیل بند سد "گابیون" آغاز شد

اردشیر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر: همزمان با هفته منابع طبیعی عملیات تکمیل پروژه سیل بند های گابیونی در حوزه آبخیزداری منطقه میاندار و طرح آبخیزداری منطقه میاندار و طرح آبخیزداری حوزه کله شک شهرستان گیلانغرب آغاز شد.



فرماندار گیلانغرب افزود: این طرح شامل احداث 354 متر مکعب بتن ریزی و ترمیم و بتن ریزی 100 متر مکعب از سیل بند گابیون در منطقه میاندار است.



رستمی تاکید کرد: اجرای این طرح ها وسازه های بیولوژیک در حوزه کله شک در این شهرستان از دیگر طرح های آبخیزداری است که با اعتبار بیش از 5 میلیارد و 160 میلیون ریال در این منطقه عملیات اجرائی آن آغاز شده است.



وی در پایان افزود: این شهرستان 175 هزار و 369 هکتار عرصه منابع طبیعی و ملی دارد که 74 هزار و 922 هکتار آن جنگل و 100 هزار و 477 هکتار آن مراتع و نیزار است.