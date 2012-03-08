استان البرز با نرخ بیکاری 20.7 رتبه اول کشور را کسب کرد

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نرخ بیکاری استان البرز در پاییز سال جاری 20.7 درصد بود که رتبه اول را در سطح کشور داشتیم.



وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان البرز در تابستان سال جاری 17.7 بود که رتبه دوم کشور را از لحاظ بیشترین نرخ بیکاری داشتیم و رتبه اول متعلق به یزد بود و البته میانگین نرخ بیکاری در کل کشور 11.1 بود.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص ویژگی های بیکاری، اضافه کرد: تمام افراد ده سال در هفته مرجع فاقد کار، در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده کار باشد، در هفته مرجع و 3 هفته قبل از آن جویای کار باشد که تمام موارد ذکر شده از ویژگی های فرد بیکار است.



حدادپور گفت: طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری مشارکت اقتصادی کل جمعیت فعال ده سال در تابستان سال جاری استان البرز 38 درصد بود که میانگین کشور 37 درصد بوده که نرخ مشارکت ما از متوسط کشور بیشتر است.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز اظهار داشت: تا کنون 118 هزار و 269 شغل در استان البرز ایجاد شده است که بیش از 135 درصد آن محقق شده است.