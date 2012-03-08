به گزارش خبرگزاری مهر، دو باشگاه کلن و آرسنال برای انتقال لوکاس پودولسکی به باشگاه انگلیسی با رقم 9/10 میلیون پوند به توافق رسیدند. گفته می‌شود این مهاجم آلمانی قراردادی چهار ساله با دستمزد هفتگی 100 هزار پوند با آرسنال به امضا خواهد رساند.

"آرسن ونگر" بعد از جدایی "سمیر نصری" و "سسک فابرگاس" از آرسنال و عدم جذب جانشین آنها به شدت تحت فشار قرار گرفت. با توجه به اینکه به آخرین سال قرارداد "رابین فن پرسی" با باشگاه آرسنال نزدیک می‌شویم جذب پودولسکی یک انتخاب منطقی به نظر می‌رسد. پودولسکی که تنها 26 سال دارد یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر اروپا محسوب می‌شود، او در این فصل تا به حال 16 گل برای کلن به ثمر رسانده است.

پودولسکی در بین سال‌های 2006 تا 2009 در بایرن حضور داشت اما برای دومین بار به کلن بازگشت. گفته می‌شود لوکومتیو مسکو و آنژی ماخاچ کالا با پیشنهادهای مالی بهتر خواهان جذب پودولسکی بودند اما او پیش از این نیز گفته بود پول برایش چندان اهمیتی ندارد.