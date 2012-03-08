اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بحث اشتغال تمام شدنی نیست، اظهار داشت: اشتغال زایی استان البرز باید پایدار و همیشگی باشد.



وی ادامه داد: نکته مهم و اساسی در بحث اشتغال این است که سهمیه هر استانی که تحقق پیدا کرد نباید اشتغال زایی متوقف شود بلکه اینکار باید ادامه پیدا کند.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز گفت: همه ما به عنوان خدمتگذاران مردم، مسئولیت و رسالت ما ایجاب می کند که با تمام وجود بحث اشتغال را دنبال کنیم.



صیدایی با اشاره به سفر احمدی نژاد به استان البرز، اضافه کرد: در این سفر که یکشنبه خواهد بود، کارگروه اشتغال تشکیل خواهد شد که اعضای هیئت دولت نیز حضور دارند و وضعیت موجود استان بررسی می شود و پیشنهادات که باید مصوبه دولت شود در آن کارگروه مطرح می شود.



وی افزود: استان البرز تجربیات استان های دیگر را استفاده کرده است که این تجربیات حدود 14 بند دارد که وام و تسهیلات، جذب اعتبار، اختصاص قرض الحسنه برای توسعه طرح خود اشتغالی از جمله آن است.