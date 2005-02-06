علي شفيعي زاده : مردم آبادن بدانند ما به قولمان عمل كرديم / بازي با بحرين را بزرگ نكنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" علي شفيعي زاده روز گذشته پس از مذاكراتي كه با مسئولان تيم فوتبال كاوه تهران داشت امتياز اين تيم را براي حضور در مسابقات ليگ دسته اول خريداري كرد.

مديرعامل استقلال اهواز در گفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : مدتها قبل به مردم آبادان قول داده بوديم كه يك تيم جديد را به فوتبال اين شهراضافه كنيم كه حالا به قولمان عمل كرديم و با خريد امتياز تيم دسته اولي كاوه قصد داريم محل فعاليت اين تيم را در آبادان قرار دهيم. اما اين به شرطي است كه مسئولان اين شهر بخواهند امكانات مورد نظر ما را كه زمين مهمترين آن است در اختيارمان قراردهند.

علي شفيعي زاده ادامه داد: ما از مسئولان آبادان انتظار نداريم كه بخواهند به اين تيم كمك مالي كنند. همين كه بتوانند زمين محل تمرين و مسابقات را در اختيار ما قراردهند كافيست. مطمئنا حضور يك تيم قوي و قدرتمند در آبادان مي تواند براي صنعت نفت هم مفيد باشد و با ايجاد رقابتي سالم در نهايت به رشد فوتبال اين شهر كمك خواهد كرد.

مديرعامل استقلال اهواز در ادامه تصريح كرد: در صورتي كه آباداني ها نتوانند شرايط حضور تيم جديد را فراهم كنند قطعا شهرهايي مثل خرمشهر و مسجد سليمان گزينه هاي بعدي ما خواهند بود كه تصور مي كنم استقبال خوبي از اين پيشنهاد كنند.

شفيع زاده در بخش ديگري از صحبت هاي خود به حضور تيم ملي فوتبال كشورمان در مرحله دوم مقدماتي جام جهاني اشاره كرد و گفت : خوشبختانه تيم ملي در شرايط بسيار خوبي قرار دارد و اميدوارم كه ملي پوشان بتوانند با پيروزي بر بحرين راه صعود تيم ملي به جام جهاني را همواركنند.

مديرعامل باشگاه استقلال اهواز افزود : با اين حال تصور نمي كنم بحرين درحد و اندازه هايي باشد كه ما اين تيم را اينقدر بزرگ كرده ايم و طوري رفتارمي كنيم كه انگارما ازاين تيم مي ترسيم.

وي افزود: تيم ملي با پتانسيل و بضاعتي كه دارد مي تواند بحرين را به راحتي شكست دهد و اصلا نياز نيست اين بازي را اين همه بزرگ جلوه دهيم چرا كه چوب اين بي مورد بزرگ كردن را در نهايت فوتبال خودمان مي خورد.

لازم به ذكر است كه علي شفيعي زاده قصد دارد پس از خريد تيم كاوه نام اين تيم را به استقلال تغيير دهد كه در صورت پذيرفتن شرايط او توسط مسئولان آبادان اين تيم با نام استقلال آبادان از فصل بعد در رقابتهاي ليگ دسته اول شركت خواهد كرد. به گفته وي قرار است كادر فني اين تيم را مربيان خارجي تشكيل دهند.