عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- تلفات برف و سرما در افغانستان به 50 نفر رسید.



- مذاکرات نمایندگان کره شمالی و آمریکا در چین.



- امیدواری هند به نتیجه دادن مذاکرات 1+5 با ایران.



- مخالفان سیاستهای دولت انگلیس در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند.



- وزیر خارجه لبنان هرگونه حمایت از گروههای مسلح مخالف سوری را رد کرد.



- برخی منابع از عملیات ارتش سوریه در استان ادلب خبر می دهند.

- حملات تروریستی در عراق 14 کشته و 21 مجروح برجا گذاشت.

- ولید المعلم: سوریه به همکاری با هیئت سازمان ملل متعهد است.

- موضوع ایران امروز در دستور کار شورای حکام آژانس بین المللی اتمی است.