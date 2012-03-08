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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۷

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

- تلفات برف و سرما در افغانستان به 50 نفر رسید.

- مذاکرات نمایندگان کره شمالی و آمریکا در چین.

- امیدواری هند به نتیجه دادن مذاکرات 1+5 با ایران.

- مخالفان سیاستهای دولت انگلیس در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. 

- وزیر خارجه لبنان هرگونه حمایت از گروههای مسلح مخالف سوری را رد کرد.

- برخی منابع از عملیات ارتش سوریه در استان ادلب خبر می دهند.

- حملات تروریستی در عراق 14 کشته و 21 مجروح برجا گذاشت.

- ولید المعلم: سوریه به همکاری با هیئت سازمان ملل متعهد است.

- موضوع ایران امروز در دستور کار شورای حکام آژانس بین المللی اتمی است.

کد مطلب 1554860

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