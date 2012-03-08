61 تن مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آخوندی در راستای مبارزه و مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر در 11 ماهه سال جاری در استان گفت: استان هرمزگان با بیش از 70 هزار کیلو متر مربع در جنوب کشور واقع شده و از شرق با استان سیستان و بلوچستان، از شمال با استان کرمان، شمال غرب به فارس و از غرب با استان بوشهر همسایه است که این موقعیت موجب شده که ما در مسیر تردد ترانزیت مواد مخدر باشیم.

آخوندی افزود: مواد مخدر از سمت شرق استان وارد شهرهای جاسک و بشاگرد می شود و در بخش شمالی استان که در همسایگی کرمان است از شهرهای کهنوج، جیرفت و بافت نیز مواد به حوزه حاجی آباد و نهایتا مواد مخدر به مرکز کشور و استان فارس انتقال می شود که بعد از انسدادی که در شرق کشور اتفاق افتاد با ورود مواد مخدر از سمت شرقی کشور به ویژه از سمت دریا به استان هرمزگان که بالغ بر هزار کیلومتر ساحل دارد وارد استان می شود.

وی بیان کرد: با وجود همه این شرایط حاکم بر استان ، مجموعه فرماندهی انتظامی و دریابانی استان تلاششان بر این بوده که یک مقابله منطقی را در این خطه از سرزمین به اجرا بگذارند که ما، هم در دریا و هم در خشکی با ارتباط اطلاعاتی خوب فی ما بین پلیس مبارزه با مواد مخدر و دریابانی استان توقیفات خوبی حاصل شده و قریب به چهار تن مواد مخدر در دریا کشف شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان افزود: در بخش خشکی برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعاتی بوده که در دستور کار قرار داشته و با کارهای اطلاعاتی و منسجم شکل گرفته ما شاهد یک مقابله بسیار خوب در خشکی با باندهای قاچاق مواد مخدر بوده ایم که رشد قابل توجهی داشته است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بحث کشفیات در مدت 11 ماهه سال جاری موادمخدر از نوع هروئین، کراک، تریاک، حشیش و شیشه مجموعا به مقدار 61 تن و 600 کیلو در سطح استان کشف شده است.

سردار آخوندی اظهارداشت: مجموعه فرماندهی انتظامی استان در مدت یاد شده 950 دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل مواد مخدر شناسایی و توقیف شده است.