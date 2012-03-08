اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سفر هیئت دولت به استان البرز یک فرصت استثنایی و طلایی است که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد.



وی ادامه داد: استان البرز که یک استان نوپا است نیازهای دارد که به این نیازها توجه شود روند توسعه و رشد آن شدت می یابد.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: در این سفر باید یک تعدادی از پروژه و طرح های مهم را مطرح کنیم تا بتوانیم در گروه کارشناسی با معاون اول رئیس جمهور مطرح شود، تا از این فرصت و مزیت برای استان در حال تحول استان البرز استفاده کنیم.



وی گفت: شهرک های صنعتی و محدودیت 120 کیلومتر از جمله موضوعاتی است که اگر در این سفر پیگیری شود در رشد و توسعه و ایجاد اشتغال استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز اظهار داشت: فرصت هیئت دولت فرصت طلایی است که باید از این فرصت استفاده کنیم و مباحث و مشکلات گوناگون استان در این سفر باید مطرح شود.



صیدایی گفت: در معاونت برنامه ریزی استانداری جلسه شورای بانک ها برگزار می شود به دلیل اینکه شنبه هفته آینده باید به دولت عملکرد بنگاه های زود بازده و عملکرد وام قرض الحسنه به صورت عدد و تعداد وام بیان شود.

