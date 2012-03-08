جاعل استاندارد در گلستان به زندان محکوم شد

منصورقلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از تولید کنندگان گلستانی که ضمن تولید پایین تر از کیفیت استاندارد نسبت به جعل علامت استاندارد اقدام کرده بود، توسط مراجع قضایی ذیربط مجازات شد.

وی اظهار داشت: دادگاه با عنایت به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و گزارش استاندارد گلستان و نیز عدم حضور و دفاع متهم، بزه انتسابی را محرز دانست.

وی اظهار داشت: دادگاه متهم را به یک سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در خصوص تولید پایین تر از حد استاندارد و نیز هفت سال حبس و جبران خسارت در خصوص جعل علامت استاندارد محکوم کرد.

