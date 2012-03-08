844 میلیارد تومان طرح عمرانی در سفر هیئت دولت تصویب می شود

مهدی ایران نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 844 میلیارد تومان اعتبارات طرح های زیر ساختی از طریق فرمانداری پیشنهاد شده که در کمیته های کارشناسی تا این ساعت بالغ بر 600 میلیارد تومان آن مصوب شده است.



وی ادامه داد: انشا الله با لطف احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پیش بینی مصوبه را به مرحله نهایی برسانیم تا سال آینده، کارگاه عظیم عمرانی در استان البرز را تقویت کنیم.



فرماندار کرج گفت: شهروندان استان البرز حماسه ارزشمند 12 اسفند را به وجود آوردند، قطعاً حماسه حضور در سفر احمدی نژاد، مقابله بسیار ارزشمند در مقابل نظام سلطه و اهداف آن خواهد بود و همچنین می توانیم مصوبات بسیار خوبی را در پروژه های زیر ساختی اخذ کنیم.



ایران نژاد افزود: چهارشنبه هفته جاری در شورای برنامه ریزی استان البرز اعتبار 45 میلیارد تومان با عنایت رئیس جمهوری، به خزانه استان واریز شد.



فرماندار کرج اظهار داشت: انصافاً پیگیری دلسوزانه استاندار بود که نتیجه و اعتبارات جذب استان شد وامروزه موافقت نامه ها در حین مبادله است، شاهد شکوفایی خیلی از طرح های عمرانی دستگاه ها خواهیم بود.



وی با تاکید بر اینکه استقبال گرم را باید از رئیس جمهور به عنوام میزبان داشته باشیم، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی و رسانه ها هر چقدر بتوانند اطلاع رسانی را در بحث استقابل داشته باشند و حضور بیشتر باشد قطعاً محبت های بیشتری از دست رئیس جمهوری خواهیم داشت