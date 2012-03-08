مسعود یوسف وند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 20 اسفند ماه ورود خودروهای سنگین به محدوده شهر ممنوع می شود.



وی در خصوص حل مشکلات ترافیک درون شهری کرج اضافه کرد: از 15 اسفند ماه سال جاری پرسنل نیروی انتظامی در حالت آماده باش کامل هستند.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی کرج ادامه داد: در بحث روان سازی ترافیک 20 موتور سوار آموزش دیده در حال آماده باش هستند.



وی افزود: در هسته مرکزی شهر توقفات ساکن را داریم که در محدوده حصارک نیز بحث توقفات دوبله است که طرح پاکسازی با حمل جرثقیل را داریم.



یوسف وند اظهار داشت: دست فروش و دوره گردها که باعث تشدید ترافیک می شدند نیز جمع آوری و ساماندهی شده اند.

وی افزود: بحث طرح زوج و فرد در استان عنوان شده است که به دلیل مشکلات خاص خود تا کنون مصوب نشده است انشا الله در آینده پیگیری شود.

