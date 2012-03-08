افزایش گشت امنیت اخلاقی در نوروز/ توقیف خودروی سوناتا با 170 کیلومتر سرعت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تعویض کارت های سربازی اگرچه از دیماه آغاز و براساس برنامه ریزی ها طی دو سال باید پایان یابد اما با توجه به تمدید مهلت ها به نظر نمی رسد این طرح طی دو سال به اتمام رسد. به گفته سرهنگ فرهاد عرب با اتمام مهلت دارندگان کارت معافیت دهه 80 و با توجه به جا ماندن بسیاری از افراد دارندگان کارت معافیت می توانند تا دهم اردیبهشت برای تعویض کارت مراجعه کنند. البته افراد باید بدانند که این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود.

گسترش دستگاه پارک حاشیه ای/ رسیدن به هشت هزار جای پارک

با نصب دستگاههای خودپرداز و خداحافظی با پارکبان ها بسیاری از مناطق تهران دارای دستگاه پارک حاشیه شدند. اغلب این مناطق در محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک قرار دارند. براساس اعلام پلیس هم اکنون خیابان های بیهقی، بخارست، میرزای شیرازی، قائم مقام و سهروردی دارای کارت دستگاه هستند و پارک در این مناطق تنها با پرداخت وجه از طریق کارتهای شهری امکان پذیر است.

پراید و پژو رکورددار سرقت

در این هفته معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با اعلام اینکه پراید و پژو رکورددار سرقت در کشور هستند گفت: پراید و پژو به علت تیراژ بالا و ایمنی کم همیشه مورد توجه سارقان قرار داشتند و همین امر موجب شد تا این خودرو ها بیشترین نرخ سرقت را به خود اختصاص دهند. البته اقدامات و جلساتی با خودرو سازان برگزار شده و حفره های ایمنی را به آنها یادآوری کردیم.این در حالی است که بیش از 93 درصد از جرایم کشور را سرقت تشکیل می دهد.

توقیف 300 خودرو در طرح شبانه

در این هفته سردار حسین رحیمی از توقیف شبانه 300 خودرو خبر داد و در این باره گفت: با اجرای طرح های شبانه پلیس با سرعت، سقبت غیرمجاز، ایجاد مزاحمت و دور دور کردن در خیابانها و اتوبانها برخورد کرده و 300 خودرو را به طور میانگین هر شب توقیف می کند.

به گفته رئیس پلیس راهور ماموران در این طرح با خودروهای دارای چراغ زنون غیر استاندارد و تخلفات خودروهای سنگین برخورد می کنند.

استفاده از بوته برای چهارشنبه سوری ممنوع

استفاده از بوته و جمع آوری آن از سوی جوانان برای چهارشنبه سوری موجب شده است تا یگان حافظت از جنگل ها و مراتع استفاده از آن را ممنوع اعلام کند. سرهنگ تقی ایروانی با اعلام اینکه هرساله برای ۱۵اسفند تا ۱۵فروردین تمهیدات ویژه ای را در نظر می گیریم، چرا که در سنت چهارشنبه پایان سال متأسفانه برخی برای ایجاد آتش و پریدن از روی آن از فرآورده های مرتعی به خصوص بوته ها استفاده می کنند که نتیجه ای جز تخریب منابع طبیعی به همراه ندارد گفت: توجه به شرایط اقلیمی کشور و لزوم محافظت منابع طبیعی از شهروندان در خواست می کنیم تا به منظور جلوگیری از آسیبها از تخریب جنگل ها و مراتع خودداری کنند.

به گفته رئیس تازه برکنار شده یگان حفاظت از جنگل ها و مراتع با افراد متخلف برخورد شده و اجازه تخریب به این افراد داده نمی شود.

ممنوعیت فعالیتهای عمرانی در پایتخت

در این هفته سردار رحیمی با اعلام ممنوعیت فعالیت های عمرانی به منظور کنترل ترافیک تاکید کرد: از روز پانزدهم اسفند هرگونه فعالیت عمرانی ممنوع است و تنها طرح های ملی امکان فعالیت دارند. همچنین طرح استقبال از بهار توسط شهرداری با هماهنگی پلیس در حال اجرا است.

افزایش گشت های امنیت اخلاقی

در این هفته فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به افزایش گشت های امنیت اخلاقی در مراکز مختلف و تفرجگاهی در نوروز گفت: گشت ها برای تامین امنیت اخلاقی خانواده ها و افراد افزایش یافته و به فعالیت در حوزه های مختلف می پردازند. ضمن اینکه گشت های محسوس و نامحسوس نیز در روزهای پایانی در مراکز خرید و تفریحی مستقر شده تا از هرگونه سرقت، کیف قاپی و جرایم خشن جلوگیری شود.

بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال تا تعطیلات نوروز

به گفته احمدی مقدم که در نشست خبری سخن می گفت، هنجار شکنان و اراذل و اوباشی که اقدام به انجام حرکات ناشایست کرده و مشکلاتی را ایجاد کنند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت بسر خواهند برد. البته پلیس با کارناوال ها، مراسم های رقص و پایکوبی برخورد می کند.

وی ضمن انتقاد از برخی مراسم های برگزار شده توسط شهرداری برای چهارشنبه آخرسال مدعی شد این مراسم ها به محل رقص و پایکوبی، ایجاد ناهنجاری ها و فرصتی برای سود جویی اراذل و اوباش می شود.

کاهش تنش های انتخاباتی به 22 حوزه

احمدی مقدم با اعلام اینکه امسال شاهد برگزاری انتخاباتی امن در کشور بودیم گفت: نیروهای پلیس محل هایی که احتمال درگیری و تنش وجود داشت را شناسایی کرده و با اعزام نیروی احتیاط امنیت آن مناطق را تقویت کرد. امسال با کاهشی چشمگیر تنش های انتخاباتی از 43 حوزه به 22 حوزه کاهش پیدا کرد.

توقیف خودروی سوناتا با 170 کیلومتر سرعت



سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقیف خودروی هیوندا که با سرعت غیرمجاز در حال رانندگی بود اظهار داشت: ساعت 1:30 بامداد روز دوشنبه ماموران پلیس در آزادراه تهران - کرج خودروی هیوندای سوناتایی را که با سرعت 170 کیلومتر در ساعت مشغول رانندگی بود شناسایی و توقیف کردند و از راننده متخلف نیز تست سلامت گرفته شد.

وی ادامه داد:همچنین ساعت 1:30 دقیقه روز یکشنبه در همین آزادراه خودروی پژو 206 که با سرعت 155 کیلومتر در حال تردد بود شناسایی و به علت سرعت غیرمجاز توقیف شد.

فرمانده پلیس راه کشور افزود: خودروی پرایدی نیز ساعت 19:45 دقیقه روز یکشنبه در حالی که با سرعت 141 کیلومتر در حال تردد در آزادراه کرج - قزوین بود شناسایی و توقیف شد.



فعالیت 500 هزار نیروی پلیس و امدادی در نوروز

به گفته سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور طرح نوروزی از روز بیست و پنجم اسفند همزمان با آغاز سفرها شروع شده و تا چهاردهم فروردین ماه ادامه دارد.

به گفته وی در این طرح 500 هزار نیروی پلیس و امدادی حضور دارند و با تمام توان جاده های کشور را تحت پوشش قرار می دهند. در طرح نوروزی با تخلفات حادثه ساز برخورد شده و خودروی متخلفان تا 72 ساعت توقیف می شود.