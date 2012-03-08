محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سال گذشته جاده کرح به چالوس فقط 12 میلیون نفر تردد ثبت شد، اظهار داشت: در محورهای مواصلاتی استان البرز به طور کلی پیک ترافیک خواهیم داشت.



وی گفت: در پایانه شهید کلانتری اتوبوس ها به صورت آماده باش حضور دارند و با شرکت اتوبوس رانی هماهنگی شده که با کمبود اتوبوس مواجه نشویم.



نصب هفت دوربین مدار بسته در محورهای کرج



مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها استان البرز افزود: در محور کرج به قزوین 100 هزار دستگاه تردد می کنند که در ایام نوروز این میزان دو برابر خواهد شد، در هفت نقطه از استان دوربین ها مستقر شده که حجم ترافیک را نشان خواهد داد.



عطرچیان با بیان اینکه هماهنگی های خوبی با دیگر دستگاه ها برای کاهش پیک ترافیک و روان سازی ترافیک ها صورت گرفته است، گفت: روزانه 200 دستگاه اتوبوس از پایانه شهید کلانتری تردد دارد که این تردد در عید به 700 دستگاه خواهد رسید.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها استان البرز اظهار داشت: تمام دستگاه ها به صورت شبانه روزی در حال آماده باش هستند و تردد محورها به صورت روزانه به مسئولان اس ام اس خواهد شد.

