چرای بی رویه دام نفس مراتع بروجرد را گرفت/ افزایش نظارت در فصل کوچ

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بروجرد یکی از شهرستان های غنی استان لرستان در زمینه وجود مراتع زیبا و سرسبز است که این ظرفیت منحصر به فرد در فصل کوچ عشایر با چالشهایی مواجه می شود که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

علی حسین بیرانوند عضو جامعه جنگلبانی ایران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه شهرستان بروجرد در مسیر کوچ عشایر استانهای مرکزی، همدان و کرمانشاه قرار گرفته است لذا عبور دام های عشایر در فصل کوچ موجب خسارات فراوانی به مراتع و مزارع کشاورزی شهرستان بروجرد می شود.

وی با تاکید بر اینکه خسارات وارد شده موجب مشکلات زیادی برای دامداران بومی و مردم روستاهای در معرض کوچ عشایر در بروجرد شده است، یادآور شد: طی سالهای گذشته یگان حفاظت منابع طبیعی به کمک نیروهای مردمی و نیروی انتظامی با استقرار چادر و اکیپ هایی در مسیر کوچ عشایر غیر بومی به طور شبانه روزی تلاش کردند تا بتوانند قبل از بروز هر گونه خسارات به مراتع و مزارع بروجرد عشایر را به سمت استان هدف خود هدایت و از منطقه خارج کنند.

این عضو جامعه جنگلبانی ایران همچنین با اشاره به کوچ زودهنگام عشایر در برخی سالها عنوان کرد: کوچ زودهنگام عشایر بیش از ظرفیت مراتع؛ ضمن از دست رفتن فرصت رویش گیاهان مرتعی موجب سفت شدن خاک شده و باعث ایجاد روانآب و سیل در منطقه خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به چالش چرای بی رویه دام در مراتع استان لرستان، ادامه داد: در لرستان حدود یک میلیون و 200 هکتار مرتع وجود دارد که ظرفیت چرای دام این مراتع تنها سه میلیون واحد دامی است.

وی گفت: این در حالی است که هم اکنون بیش از شش میلیون واحد دامی از مراتع لرستان استفاده می کنند که دو برابر ظرفیت واقعی مراتع این استان محسوب می شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بروجرد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: کوچ زودهنگام و چرای بی رویه دامهای عشایر استانهای همجوار به داخل لرستان از جمله شهرستان بروجرد موجب بروز مشکلاتی خواهد شد که به تبع دام و مرتع این استان نیز از اثرات این کوچ در امان نخواهد بود.

علی مهاجر با اشاره به قرار گرفتن بروجرد در مسیر کوچ عشایر ادامه داد: استفاده دامداران غیر بومی از مراتع شهرستان بروجرد در فصل کوچ منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه بروجرد یک شهرستان مرتعی بوده و در آن جنگل چندانی وجود ندارد، افزود: این در حالیست که بروجرد به عنوان شاهراه عبور عشایر تلقی می شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بروجرد افزود: در فصل کوچ و عبور عشایر از بروجرد مراتع دست خوش استفاده بی رویه دامها قرار گرفته و عمده مشکل ما در این زمینه مدیریت این دامها است.

مهاجر تصریح کرد: برای مدیریت دامها امسال با همکاری پاسگاههای انتظامی و نیروهای سپاه و بسیج عشایری روند عبور عشایر از شهرستان بروجرد را مدیریت کرده و تا حدودی توانسته ایم میزان خسارات را کنترل کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی جدی در این زمینه، یادآور شد: سازمان امور عشایری با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و جنگلبانی کشور باید در خصوص حل این مشکل تدابیری را اتخاذ کند.